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Международная федерация функционального многоборья сняла все ограничения с российских спортсменов
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Международная федерация функционального многоборья сняла все ограничения с российских спортсменов

Они смогут выступать под своим флагом и гимном

Daily Storm

Международная федерация функционального многоборья (IF3) объявила об отмене всех ограничений в отношении российских атлетов. Соответствующее решение опубликовано на сайте Федерации функционального многоборья России. 


В IF3 уточнили, что сборная России допущена к участию в чемпионате мира среди спортсменов категории «мастерс», который пройдет на Арубе с 22 по 25 октября, а также в чемпионате мира среди взрослых, запланированном на 11–13 декабря. 


Президент IF3 Гретхен Киттельбергер пояснила, что федерация придерживается принципа политической нейтральности спорта и предоставления равных возможностей для всех спортсменов. Решение МОК от 7 июля об отмене рекомендаций по ограничениям для российских спортсменов стало основанием для полного возвращения России к командным стартам, выступлениям под национальным флагом и с гимном.

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