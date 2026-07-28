Чиновники Липецкой области и мэр столицы региона заключили контракты с Минобороны

Мэр Липецка, заместители губернаторы региона, несколько региональных министров и главы муниципальных образований заключили трехлетние контракты с Министерством обороны России. Об этом сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.





Чиновники вступят в мобилизационный резерв и будут проходить службу в составе мобильных огневых групп, задача которых — защита территории и жителей области от воздушных угроз. Артамонов отметил, что инициатива исходила от самой команды, а он ее поддержал. В течение ближайших трех месяцев участники резерва пройдут спецподготовку и боевое слаживание в полевых условиях, после чего продолжат исполнение обязанностей на своих основных должностях.





Во время сборов продолжительностью до двух месяцев они будут поочередно заступать на боевое дежурство в составе групп. Первое такое подразделение уже сформировано. Ряд других госслужащих и сотрудников подведомственных учреждений в настоящее время проходят тестирование и медосмотры для возможного вступления в резерв.