«Лето в Москве» предлагает особые возможности для участников СВО и их семей

В столице продолжается проект «Лето в Москве», в рамках которого для ветеранов боевых действий, участников специальной военной операции и членов их семей предусмотрены бесплатный вход и льготные билеты на ряд мероприятий. Об этом сообщается на официальном портале mos.ru.





Плавательные бассейны под открытым небом





До завершения летнего сезона на площадках «Московских сезонов» работают уличные бассейны. Для членов семей участников СВО и ветеранов боевых действий при предъявлении удостоверения предусмотрена скидка 50%. На территории оборудованы зоны отдыха с шезлонгами и зонтами, раздевалки, душевые и камеры хранения, а также работают бары. Доступны сеансы продолжительностью 1,5 часа (с 9:00 до 10:30) или 3 часа (с 11:00 до 14:00, с 14:30 до 17:30, с 18:00 до 21:00). Требуется предварительная запись.





Купание также доступно в 12 бассейнах на 11 природных территориях, подведомственных департаменту культуры. Скидки для льготных категорий действуют и там. Бассейны открыты в ландшафтном парке «Митино», памятнике природы «Сосновый бор», парках «Ходынское поле», «Сокольники», 50-летия Октября, Лианозовском, Измайловском и Москворецком, зоне отдыха «Терлецкая дубрава», а также в музеях-заповедниках «Коломенское» и «Царицыно».





Кинопоказы в «Зарядье»





Каждые выходные до 6 сентября в парке «Зарядье» проходят вечерние кинопоказы на закате под стеклянной корой и в малом амфитеатре. В программе — фильмы к праздничным датам: «Судьба резидента» (1970), «В зоне особого внимания» (1977), «Анна Павлова» (1983), «Большой» (2016), «Конец прекрасной эпохи» (2015) и другие. Участники СВО и члены их семей могут посетить сеансы бесплатно.





Медитация, встречи с героями и фестиваль бега





1 августа в 13:00 в Центральной библиотеке имени Н.А. Некрасова пройдет часовая медитация Heartfulness под руководством профессионального инструктора. Практика основана на раджа-йоге и проводится сидя, без физической нагрузки, что делает ее доступной для любого уровня подготовки. Участие бесплатное, возрастное ограничение — 16+.





В этот же день в 12:00 в мультиформатном пространстве «Молодежь Москвы» состоится «Диалог с героем» — встреча с ветераном боевых действий, участником СВО Александром Куклиным.





23 августа пройдет Большой фестиваль бега с дистанциями 5 и 10 км в соревновательном формате и в формате фестиваля движения (без медсправок), а также скандинавская ходьба на 5 км. Бесплатное участие — для юношей и девушек 14–21 года, мужчин от 60 лет, женщин от 55 лет, инвалидов, ветеранов боевых действий и спорта. В музыкальной программе — «Хлеб», «Кассета», «Уматурман», Токсис, диджеи Женя Балдин, Саша Спилберг и другие.





Выставки и экотропа в Дарвиновском музее





Государственный Дарвиновский музей приглашает на выставку «Главный хранитель» к 80-летию Валентины Орешниковой, а также на проект «Бестиарий» скульптора Петра Хохловкина, где представлены работы как маститых, так и начинающих анималистов — от носорогов и единорогов до драконов и жар-птиц. Выставка «Нахлебники» представляет паразитологию в формате блокбастера. Экологическая тропа музея открыта со вторника по воскресенье с 10:00 до 18:00 и предлагает знакомство с разными видами растений, интерактивными комплексами, скульптурами доисторических животных и палеопесочницей.





Кошки и выставка-пристройство в Биологическом музее





2 августа в Государственном биологическом музее имени К.А. Тимирязева пройдет научная встреча «Как человек кошку приручил», посвященная процессу одомашнивания. В павильоне № 31 «Геология» «Биокластера» в тот же день состоится выставка-пристройство животных из приютов ГБУ «Доринвест», где каждый сможет помочь питомцам обрести дом.





Благотворительные акции и волонтерство





На 30 площадках «Московских сезонов» работают «Домики добра», где принимают мужские наборы и средства гигиены для бойцов СВО, подарки детям из новых регионов, корм, амуницию и лекарства для животных из приютов. Режим работы: будни с 12:00 до 21:00, выходные и праздники с 11:00 до 21:00. Вход свободный.





8 августа в парках «Сокольники», 850-летия Москвы, «Северное Тушино», «Красногвардейские пруды» и сквере «Место встречи «Баку» пройдет фестиваль «Время добра. Лето» с встречами с ветеранами СВО, уроками мужества, мастер-классами по плетению сетей и браслетов, написанием писем бойцам. Вход также свободный.