Паводок в Тюмени: критическая отметка пройдена, в регионе ввели режим ЧС

В Тюмени и Тюменском районе с 12:00 28 июля ввели режим чрезвычайной ситуации регионального уровня из-за продолжающегося подъема воды в реке Тура. Об этом сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор.





По его данным, уровень воды на утро вторника достиг 877 сантиметров. Ранее глава региона поручал организовать круглосуточное дежурство на дамбах и насыпях, а также стянуть к ним погрузчики и самосвалы для оперативного реагирования.





Глава Тюмени Максим Афанасьев также сообщил, что уровень воды уже превысил критическую отметку в 850 сантиметров и продолжает расти. Он отметил, что река приближается к уровню 1998 года (871 сантиметр) и 2016 года (868 сантиметров), а исторический максимум в 915 сантиметров был зафиксирован в 1979 году. Афанасьев уточнил, что в зоне возможного подтопления находятся семь территорий, включая улицы Томскую, Верещагина, переулок Уфимский, часть улицы Береговой и подъездную дорогу к СНТ «Родничок». На этих участках проведены обходы, часть жителей уже эвакуирована. По данным местных изданий, речь идет о примерно 20 эвакуированных.





С 26 июля наблюдение за дамбами ведется с использованием квадрокоптеров с тепловизорами для выявления скрытых протечек.