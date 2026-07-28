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Украинский дрон ударил по рейсовому автобусу в Шебекино
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Украинский дрон ударил по рейсовому автобусу в Шебекино

Пострадали 19 человек

Daily Storm

Утром 28 июля в Шебекино украинский беспилотник атаковал гражданский рейсовый автобус. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Александр Шуваев.


По предварительным данным, погибших нет, однако пострадали 19 мирных жителей. Восемнадцать пострадавших были оперативно доставлены в Шебекинскую центральную районную больницу. Из них пятнадцать человек получили осколочные ранения, у троих предварительно диагностированы акубаротравмы. 


Шесть пострадавших, по оценке врачей, находятся в тяжелом состоянии. После оказания первичной помощи раненых планируется перевести в медицинские учреждения Белгорода. Губернатор заверил, что при необходимости пострадавшие будут направлены в федеральные клиники.


В результате атаки повреждены рейсовый автобус, грузовой автомобиль и легковая машина, посеченная осколками.

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#атака беспилотников #белгородская область #автобус