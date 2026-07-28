Украинский дрон ударил по рейсовому автобусу в Шебекино

Утром 28 июля в Шебекино украинский беспилотник атаковал гражданский рейсовый автобус. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Александр Шуваев.





По предварительным данным, погибших нет, однако пострадали 19 мирных жителей. Восемнадцать пострадавших были оперативно доставлены в Шебекинскую центральную районную больницу. Из них пятнадцать человек получили осколочные ранения, у троих предварительно диагностированы акубаротравмы.





Шесть пострадавших, по оценке врачей, находятся в тяжелом состоянии. После оказания первичной помощи раненых планируется перевести в медицинские учреждения Белгорода. Губернатор заверил, что при необходимости пострадавшие будут направлены в федеральные клиники.





В результате атаки повреждены рейсовый автобус, грузовой автомобиль и легковая машина, посеченная осколками.