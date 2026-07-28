Собянин: На подлете к столице сбит 81 вражеский БПЛА

Попытка массированной атаки беспилотников на Москву, предпринятая минувшим вечером и ночью, стала одной из крупнейших за последние два года. Это следует из данных мэра столицы Сергея Собянина.





В своем канале на платформе «Макс» он рассказал, что в период с 20:30 до 6:30 по направлению к Московскому региону двигалось более 390 беспилотных летательных аппаратов. Большая часть из них была нейтрализована силами противовоздушной обороны на дальних подступах.





По меньшей мере 81 вражеский БПЛА был уничтожен непосредственно на подлете к Москве. Информации о пострадавших и разрушениях нет.