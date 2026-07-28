Новости
 18+
St
Собянин: На подлете к столице сбит 81 вражеский БПЛА
18+
Всего в сторону Москвы летело 390 беспилотников Фото: Global Look Press / Комсомольская правда
Новости

Собянин: На подлете к столице сбит 81 вражеский БПЛА

Всего в сторону Москвы летело 390 беспилотников

Анна Иванова
Фото: Global Look Press / Комсомольская правда

Попытка массированной атаки беспилотников на Москву, предпринятая минувшим вечером и ночью, стала одной из крупнейших за последние два года. Это следует из данных мэра столицы Сергея Собянина.


В своем канале на платформе «Макс» он рассказал, что в период с 20:30 до 6:30 по направлению к Московскому региону двигалось более 390 беспилотных летательных аппаратов. Большая часть из них была нейтрализована силами противовоздушной обороны на дальних подступах.


По меньшей мере 81 вражеский БПЛА был уничтожен непосредственно на подлете к Москве. Информации о пострадавших и разрушениях нет.

Подпишитесь на Daily Storm в MAX. Он работает там, где тормозит интернет.

А еще мы есть в Telegram, Дзен и VK.

Макс Telegram Дзен VK
#атака бпла #сергей собянин #москва