Источник из окружения Дурова: У Павла есть паспорт ОАЭ и шейхи вряд ли выдадут его России

Шейхи вряд ли выдадут России Павла Дурова, заявил Daily Storm близкий к основателю Telegram источник. По его словам, поскольку Дуров является гражданином ОАЭ, он не боится экстрадиции на родину. Ранее основателя Telegram обвинили в содействии терроризму. В ФСБ заявили, что Дуров объявляется в международный розыск.





«Уверен, Павел не вел переговоры ранее с властями РФ», — сказал источник. Он считает, что возбуждение дела против Дурова было ожидаемым, вопрос лишь касался времени. Но сам бизнесмен в безопасности, полагает собеседник.





«У Павла есть паспорт ОАЭ. Если у него есть трения с российскими властями — Дурова будут рассматривать как гражданина Эмиратов. Своих граждан никто не выдает. В Эмиратах нет истории, что ты заплатил денег и тебе дали «золотой» паспорт, как, например, на Мальте. Шейхи пусть и дружат с Россией, но скажут: «Это наш гражданин, досвидос». В ОАЭ не будет даже мыслей, что надо выдать Павла», — убежден он.





Если Telegram признают террористическим ресурсом в России после обвинений в адрес Дурова, это автоматически создаст сложности для пользователей мессенджера, указал товарищ бизнесмена: «Появится давление на людей по разным фронтам».





Сама же платформа из-за уголовного преследования Дурова не будет блокировать российских пользователей, уверен источник. «Но если суд признает самого Дурова террористом — это вопрос любого финансирования, работы в Telegram. Это будет создавать определенные риски как компаниям, которые будут пытаться покупать рекламу, так и физлицам, приобретающим премиум-подписку или что-либо еще», — добавил эксперт.





Дуров с 2017 года живет в Дубае, а в феврале 2021-го получил паспорт ОАЭ, писал Forbes. Отмечалось, что предприниматель одновременно является гражданином четырех стран — РФ, государства Сент-Китс и Невис (оно находится на Карибских островах), Франции и ОАЭ.





Источник издания также утверждал, что для путешествий и деловых поездок Дуров использует паспорта ОАЭ и Франции, а документ Сент-Китс и Невис был уместен лишь в первые годы после эмиграции основателя Telegram из России.





СМИ писали, что Дуров открыл штаб-квартиру Telegram на 23-м этаже одной из башен комплекса в свободной экономической зоне Dubai Media City в 2017 году. Решение переехать в страну бизнесмен объяснял отсутствием налогов в DMC и нежеланием «работать на правительство по 180 дней в году».





Ранее в ФСБ заявили, что Дуров объявляется в международный розыск по делу о содействии терроризму. Основателю Telegram предъявлено обвинение в содействии террористической деятельности. В качестве наказания по этой статье предусмотрено от семи до 15 лет лишения свободы.





В ФСБ сообщили, что администрация Telegram не удалила каналы, чаты и боты, используемые украинскими спецслужбами, а также террористическими и экстремистскими организациями для проведения в РФ диверсий, терактов и массовых убийств.





Кроме того, ФСБ выявила, что спецслужбы Украины использовали чат-бот для знакомств «Дайвинчик» в Telegram для вовлечения молодежи в диверсионно-террористическую деятельность.





Как пишут СМИ, чат-бот знакомств «Дайвинчик/Leo» продолжает работать. Вступить в него можно без оплаты и дополнительной регистрации. Его участниками сейчас являются свыше 13 миллионов пользователей.





С начала 2026 года Telegram был оштрафован в России на сумму более 100 миллионов рублей преимущественно за неудаление запрещенного контента. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что контакты по поводу восстановления работы Telegram есть, однако представители мессенджера «не очень активны».