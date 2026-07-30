Предприниматель и сооснователь Telegram Павел Дуров включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Днем ранее ФСБ заявила о намерении объявить бизнесмена в международный розыск по делу о содействии терроризму. Дуров уже много лет живет в ОАЭ. Главный вопрос сейчас для россиян — безопасно ли пользоваться мессенджером как раньше. Daily Storm собрал первые реакции юристов и общественности.





Что произошло





30 июля Росфинмониторинг внес одного из основателей Telegram Павла Дурова в реестр террористов и экстремистов. Запись № 6895 появилась в разделе «Физические лица».





Накануне, 29 июля, ФСБ предъявила Дурову обвинение по ч. 1.1 ст. 205.1 УК (содействие терроризму) и объявила его в международный розыск. Основанием стало то, что администрация Telegram не удалила каналы, чаты и боты, которые используются украинскими спецслужбами, террористическими и экстремистскими организациями «для проведения диверсий, терактов и массовых убийств», заявили в ведомстве.





Включение в реестр ведет к блокировке банковских счетов Дурова, с которых разрешается снимать и тратить лишь ограниченные суммы. Ему также запрещена покупка имущества в России.





Можно ли подключать премиум, покупать подарки и звезды





Читать каналы в Telegram можно, писать личные сообщения Павлу Дурову – нет. Telegram не стал автоматически запрещенным или экстремистским ресурсом – ограничения касаются прежде всего личных финансов и имущества его основателя. Человек, пользующийся сервисом (читающий или ведущий паблики), не становится участником экстремистской или террористической деятельности.





IT-эксперт Владимир Зыков считает, что удалять Telegram, выходить из каналов или отказываться от уже оплаченного Premium не стоит.





Важный нюанс: основатель мессенджера с помощью функции Premium аккаунта установил платные входящие сообщения. Одно такое стоит 11 250 звезд в Telegram Stars (примерно 19 тысяч рублей).





В связи с внесением Дурова в реестр террористов и экстремистов оплата пользователем личного сообщения основателю Telegram может квалифицироваться по статье о содействии террористической деятельности (ч. 1.1 ст. 205.1 УК). Максимальное наказание – до 15 лет лишения свободы.





При этом эксперты отмечают, что покупка звезд, премиум подписки и подарков не подпадает под статью и не является наказуемым деянием.





Юрист практики «Цифровое IT-право» компании «Лемчик, Крупский и партнеры» Андрей Аксенов указывает: в соответствии с законодательством «прямой связи между уголовным делом против основателя платформы и статусом самой платформы нет».





Адвокат Александр Добровинский в комментарии ТАСС высказал мнение, что пользователям Telegram стоит аккуратнее относиться к переводам через мессенджер после внесения Дурова в список террористов и экстремистов. Однако также добавил, что читать новостные каналы и писать комментарии не запрещается.





Прокомментировал ситуацию и первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.





«Если основатель Telegram не хочет вести переговоры с Россией, а предпочитает поддерживать Украину, то он становится не просто предпринимателем, а пособником украинского режима под покровительством западных стран», — заявил он.





Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в марте говорил, что Telegram должен выполнять российские законы и «быть на гибком контакте» с властями. На этой неделе он также заявил, что Россия продолжает контактировать с руководством мессенджера по восстановлению доступа, но со стороны платформы пока большой активности нет.