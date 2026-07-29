Новости
 18+
St
«Мы должны платить за воздух»: владельцы ПВЗ пожаловались на штрафы и обвал выручки после ударов по складам Wildberries
18+
В Тамбовской области рассказали, что остались без товаров, а маркетплейс якобы несправедливо оштрафовал пункты выдачи Коллаж: Daily Storm
Общество

«Мы должны платить за воздух»: владельцы ПВЗ пожаловались на штрафы и обвал выручки после ударов по складам Wildberries

В Тамбовской области рассказали, что остались без товаров, а маркетплейс якобы несправедливо оштрафовал пункты выдачи

Иван Пыханов
Коллаж: Daily Storm

В июле 2026 года ВСУ атаковали крупнейшие логистические объекты Wildberries. Пострадали не только продавцы, чьи товары сгорели на складах, но и владельцы пунктов выдачи заказов (ПВЗ). Предприниматели из Тамбовской области рассказали Daily Storm о кратном падении выручки, многодневных задержках поставок и якобы штрафах за «утерянные» товары. По просьбе собеседников издания мы изменили их имена в тексте. 


Нет поставок — нет денег


Пункты выдачи маркетплейсов зарабатывают на проценте с заказов, которые поступают на точку. Поэтому, когда после ЧП на складе в Котовске поставки в Тамбовскую область почти остановились, партнеры площадок заметили падение доходов. При том, что аренду и зарплаты никто не отменял.


«Раньше нам привозили до 400 товаров в день, без задержек. Сейчас такая ситуация, что количество заказов на пункт растет, но [фактический] привоз уменьшается. Могут и всего 180 штук доставить», — рассказала Алена, владелица двух ПВЗ в Тамбовской области.


По ее словам, раньше на точку приходило по три-четыре машины в сутки, теперь всего одна. А бывало, что товар и вовсе не привозили несколько дней подряд.


«Как нам действовать дальше? Зарплаты мы не можем снизить — сотрудники уйдут. И аренда стоит приличных денег. А прибыли-то нет!» — негодует предпринимательница.


Тяжелее всего приходится владельцам новых точек, которые еще не успели раскрутить свои пункты выдачи. Один из таких Алена открыла всего месяц назад. Ее ПВЗ находится в «зеленой зоне» («зеленые зоны» — это локации, где предпринимателям положены субсидии от маркетплейса).


«Wildberries платит нам 145 тысяч рублей в месяц, пока пункт набирает популярность. Но для этого мы обязаны поддерживать оборот в размере 1,4 миллиона рублей. А сейчас это невозможно: товаров нет, клиентов нет», — объяснила она.


Женщина обращалась к куратору и в поддержку платформы с вопросом, сохранится ли субсидия, если товарооборот не выполнен не по вине пункта. Внятного ответа, по ее словам, она не получила: в чате извинились и предложили «ожидать поставок».

Подпишитесь на Daily Storm в MAX. Он работает там, где тормозит интернет.

А еще мы есть в Telegram, Дзен и VK.

Макс Telegram Дзен VK
Фото: Global Look Press / Оксана Кароль
Фото: Global Look Press / Оксана Кароль

Штрафы за товары, которые, вероятно, сгорели


Еще одна проблема — взыскания за потери. Обычно если покупатель отказывается от товара, то сотрудники ПВЗ складывают его в специальную коробку, заносят ее в систему и передают вещи водителю Wildberries. Тот отвозит все на склад, после чего товары снова поступают в продажу. 


Но Антон, владелец трех ПВЗ в Тамбовской области, считает, что оказался в несправедливой ситуации. Мужчина утверждает, что маркетплейс оштрафовал его за коробки, отправленные на печально известный склад в Котовске. Это один из первых объектов, подвергшихся атаке ВСУ.


«Обстановка отвратительная. Товар долгое время стоял у нас на пункте. Потом приехал водитель и забрал его. А недавно нам выставили штраф, потому что посчитали эти вещи утерянными. Хотя их, скорее всего, доставили на склад, который повредили [ВСУ]», — рассказал он.


По версии Антона, коробки просто не успели официально принять в логистическом центре. Товары же якобы сгорели, но все еще «числятся» за пунктами выдачи заказов.


По словам предпринимателя, суммы штрафов за «утерянные» вещи по трем его точкам уже превысили сто тысяч рублей. Отстоять свою правоту Антону не удалось — хотя, по его мнению, все доказательства у компании уже есть.


«Они попросили прислать видео формирования возвратной коробки — от начала до момента ее закрытия. Хотя все эти кадры у них есть: наши камеры подключены к Wildberries. Они могут спокойно зайти и все проверить. На ответ нам дали 48 часов, но тикет (обращение, — примеч.) закрыли спустя два часа. Мы даже не успели отправить видео», — возмутился коммерсант.


После пожаров и сбоев в транспортных маршрутах штрафы приходят и по другим поводам. Как рассказал мужчина, водители площадки, чтобы не получать взыскания за срыв сроков, прямо по пути следования отмечают доставку как состоявшуюся. После этого система требует от пункта принять коробку, которая физически еще не приехала.


Антон считает санкции Wildberries несправедливыми и требует их отменить. Владелец ПВЗ настаивает, что не может отвечать за товары, которые передали на доставку водителю. 

Фото: Global Look Press / Белкин Алексей
Фото: Global Look Press / Белкин Алексей

Разные убытки — общая безнадежность


Один из владельцев ПВЗ признался, что уже не может оплачивать аренду и работу сотрудников. Другим же удалось пережить последствия пожаров и выйти в ноль. 


«До теракта я получал за три пункта где-то 140 тысяч рублей в неделю. А в этот понедельник мне прислали всего 40 тысяч. Этого не хватает даже на аренду», — подытожил Антон.


Из-за обвала выручки четверо его сотрудников остались без зарплаты. С арендодателями он договаривается об отсрочке. Собственники одного помещения согласились подождать неделю, а в другом отказали наотрез. 


Теперь предприниматель всерьез думает закрыть точки или уйти к конкурентам. Он подал заявки в Ozon, «Яндекс» и Avito. А одно из помещений планирует перестроить под совмещенный пункт — поставить перегородку и открыть за стеной ПВЗ другого маркетплейса.


Владелец другого ПВЗ, Сергей, тоже владеет тремя точками «ягодок» в Тамбовской области. Бизнесмен оценивает ситуацию спокойнее. 


Пауза в поставках у него продлилась четыре дня. Потом товар два дня возили из Воронежа, а затем поставки из Котовска возобновились. Все это время пункты работали фактически в ноль. Сотрудники сидели с пустым складом и выдавали последние товары. Потери за неделю Сергей оценил примерно в 150 тысяч рублей на все три точки.


«Сейчас вроде бы оборот восстанавливается. Убытки были, но… Мы, предприниматели, сами знаем, что получаем деньги за риски», — с небольшой усмешкой сказал он.


Похожая картина складывается и в других регионах, где пострадали склады Wildberries. В Краснодарском крае, где логистический центр был поврежден 22 июля, в пунктах выдачи уже заметили задержки и отток клиентов.

Фото: Global Look Press / Белкин Алексей
Фото: Global Look Press / Белкин Алексей

«Товары заказывают, но привозят их очень плохо. <...> Пока непонятно, [будут ли большие убытки]. На этой неделе еще не было расчета», — рассказала администратор ПВЗ Елена. По ее словам, на зарплатах сотрудников это в любом случае не отразится.


О компенсациях для владельцев ПВЗ в маркетплейсе не объявляли, сказали опрошенные предприниматели. Как заявили Daily Storm в пресс-службе компании, сейчас в Wildberries направляют все ресурсы на восстановление логистических процессов и поддержку всей экосистемы платформы.


«Для этого мы быстро перестраиваем логистические маршруты и перераспределяем товары на свободные логистические объекты за счет увеличения транзитных поставок на региональные склады. Также мы существенно увеличили инвестиции в скидки для покупателей. Благодаря этому заказы по ряду категорий на платформе уже выросли на 40–50%, а в большинстве регионов объем заказов уже превышает прежние показатели», — заявили в пресс-службе маркетплейса.

Налеты ВСУ на склады Wildberries начались 18 июля 2026 года. Первые удары пришлись по объектам в Котовске (Тамбовская область) и Электростали (Подмосковье).


Как писали СМИ, в результате атак более 60 человек пострадали, восемь погибли. Через несколько дней под прицелом оказались логистические хабы в Краснодаре, Ставропольском крае, Ленинградской области и Крыму.


Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что склады Wildberries не используются для поставок Вооруженным силам России.


По данным пресс-службы RWB, к 28 июля компания выплатила пострадавшим при атаках более 40 миллионов рублей. Первые переводы направили тяжелораненым сотрудникам и семьям погибших работников.

#ozon #продавцы #wildberries