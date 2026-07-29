«Мы должны платить за воздух»: владельцы ПВЗ пожаловались на штрафы и обвал выручки после ударов по складам Wildberries

В июле 2026 года ВСУ атаковали крупнейшие логистические объекты Wildberries. Пострадали не только продавцы, чьи товары сгорели на складах, но и владельцы пунктов выдачи заказов (ПВЗ). Предприниматели из Тамбовской области рассказали Daily Storm о кратном падении выручки, многодневных задержках поставок и якобы штрафах за «утерянные» товары. По просьбе собеседников издания мы изменили их имена в тексте.





Нет поставок — нет денег





Пункты выдачи маркетплейсов зарабатывают на проценте с заказов, которые поступают на точку. Поэтому, когда после ЧП на складе в Котовске поставки в Тамбовскую область почти остановились, партнеры площадок заметили падение доходов. При том, что аренду и зарплаты никто не отменял.





«Раньше нам привозили до 400 товаров в день, без задержек. Сейчас такая ситуация, что количество заказов на пункт растет, но [фактический] привоз уменьшается. Могут и всего 180 штук доставить», — рассказала Алена, владелица двух ПВЗ в Тамбовской области.





По ее словам, раньше на точку приходило по три-четыре машины в сутки, теперь всего одна. А бывало, что товар и вовсе не привозили несколько дней подряд.





«Как нам действовать дальше? Зарплаты мы не можем снизить — сотрудники уйдут. И аренда стоит приличных денег. А прибыли-то нет!» — негодует предпринимательница.





Тяжелее всего приходится владельцам новых точек, которые еще не успели раскрутить свои пункты выдачи. Один из таких Алена открыла всего месяц назад. Ее ПВЗ находится в «зеленой зоне» («зеленые зоны» — это локации, где предпринимателям положены субсидии от маркетплейса).





«Wildberries платит нам 145 тысяч рублей в месяц, пока пункт набирает популярность. Но для этого мы обязаны поддерживать оборот в размере 1,4 миллиона рублей. А сейчас это невозможно: товаров нет, клиентов нет», — объяснила она.





Женщина обращалась к куратору и в поддержку платформы с вопросом, сохранится ли субсидия, если товарооборот не выполнен не по вине пункта. Внятного ответа, по ее словам, она не получила: в чате извинились и предложили «ожидать поставок».