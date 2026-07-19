Минздрав сообщил о более 60 пострадавших при атаках ВСУ на склады Wildberries

В лечебных учреждениях Московской области и федеральных клиниках Минздрава находятся 40 человек, пострадавших при ударе БПЛА по логистическому центру Wildberries в Электростали. Об этом сообщил помощник главы ведомства Алексей Кузнецов.





У семерых из них тяжелые травмы, у остальных — состояние средней тяжести. Еще 29 раненых обращались за помощью амбулаторно.





Отдельная ситуация в Котовске: там госпитализированы 22 пострадавших, среди которых восемь — в крайне тяжелом состоянии. Десять пациентов переведены в столичные клиники. В обоих случаях координацию обеспечивает Федеральный центр медицины катастроф, передает РИА Новости.





Всего в результате ночных атак ВСУ на объекты Wildberries погибли восемь человек: один в Подмосковье и семеро в Тамбовской области. Возбуждены уголовные дела о терактах.





Ранее сообщалось, что семьи сотрудников Wildberries, погибших в результате ночных атак на логистические комплексы, получат от компании компенсации в размере 2 миллионов рублей.