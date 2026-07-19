Морской терминал КТК подвергся террористической атаке, погрузка приостановлена

Морской терминал Каспийского трубопроводного консорциума в Черном море в субботу подвергся атаке беспилотников, в результате чего загрузка нефтяных танкеров была немедленно прекращена. Об этом сообщила пресс-служба КТК.





Целями ударов стали три судна — Asia, Maten и Nissos IOS, которые в момент атаки принимали нефть от казахстанских производителей. На одном из танкеров вспыхнул пожар, однако его быстро потушили. Разлива нефти и жертв среди персонала и моряков нет. Экипажи судов, идущих под флагами Либерии и Маршалловых Островов, не пострадали.





В консорциуме назвали произошедшее уже пятой по счету террористической атакой против этого гражданского объекта. КТК управляет нефтепроводом протяженностью 1,5 тысячи километров, соединяющим казахстанские месторождения с черноморским побережьем России. Крупнейшие акционеры — «Транснефть», Chevron, «Лукойл», ExxonMobil, «Роснефть» и Shell.