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Лидер ЛДПР Слуцкий предложил ввести пошлины на экспорт металлолома для защиты рынка
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Лидер ЛДПР Слуцкий предложил ввести пошлины на экспорт металлолома для защиты рынка

Политик призвал устранить дефицит сырья на отечественных заводах и перейти к поставкам высокотехнологичной продукции

Денис Герасимов
Политик призвал устранить дефицит сырья на отечественных заводах и перейти к поставкам высокотехнологичной продукции

Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий в рамках рабочей поездки в Свердловскую область озвучил ряд инициатив, приуроченных ко Дню металлурга. Политик выступил за введение экспортных пошлин на металлолом, чтобы защитить отечественные заводы от дефицита сырья. 


﻿«Нужно ввести экспортные пошлины на металлолом, чтобы защитить внутренний рынок от дефицита сырья», — заявил глава ЛДПР. 


Также он заявил о необходимости переориентировать отрасль с экспорта полуфабрикатов на готовую продукцию с высокой добавленной стоимостью.


«Сегодня мы наблюдаем парадоксальную ситуацию: стратегическое сырье уходит за границу, а наши собственные заводы испытывают нехватку качественного лома для производства. При этом российская металлургия продолжает работать как сырьевой придаток, экспортируя полуфабрикаты, вместо того чтобы развивать глубокую переработку и зарабатывать на готовой продукции», — отметил Слуцкий.


По мнению парламентария, текущая модель экспорта сырых слябов и чугуна экономически несостоятельна в условиях санкционного давления и логистических ограничений. Вместо этого лидер ЛДПР призвал переходить к поставкам высокотехнологичных видов проката, нержавеющей стали и труб, маржинальность которых способна перекрыть затраты на дорогую логистику. 


Он подчеркнул, что переход на выпуск сложных видов продукции является ключевым вопросом промышленного суверенитета России.

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#свердловская область #экспорт #леонид слуцкий #металлургия