Лидер ЛДПР Слуцкий предложил ввести пошлины на экспорт металлолома для защиты рынка

Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий в рамках рабочей поездки в Свердловскую область озвучил ряд инициатив, приуроченных ко Дню металлурга. Политик выступил за введение экспортных пошлин на металлолом, чтобы защитить отечественные заводы от дефицита сырья.
«Нужно ввести экспортные пошлины на металлолом, чтобы защитить внутренний рынок от дефицита сырья», — заявил глава ЛДПР.
Также он заявил о необходимости переориентировать отрасль с экспорта полуфабрикатов на готовую продукцию с высокой добавленной стоимостью.
«Сегодня мы наблюдаем парадоксальную ситуацию: стратегическое сырье уходит за границу, а наши собственные заводы испытывают нехватку качественного лома для производства. При этом российская металлургия продолжает работать как сырьевой придаток, экспортируя полуфабрикаты, вместо того чтобы развивать глубокую переработку и зарабатывать на готовой продукции», — отметил Слуцкий.
По мнению парламентария, текущая модель экспорта сырых слябов и чугуна экономически несостоятельна в условиях санкционного давления и логистических ограничений. Вместо этого лидер ЛДПР призвал переходить к поставкам высокотехнологичных видов проката, нержавеющей стали и труб, маржинальность которых способна перекрыть затраты на дорогую логистику.
Он подчеркнул, что переход на выпуск сложных видов продукции является ключевым вопросом промышленного суверенитета России.