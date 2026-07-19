Лидер ЛДПР Слуцкий предложил ввести пошлины на экспорт металлолома для защиты рынка

Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий в рамках рабочей поездки в Свердловскую область озвучил ряд инициатив, приуроченных ко Дню металлурга. Политик выступил за введение экспортных пошлин на металлолом, чтобы защитить отечественные заводы от дефицита сырья.





﻿«Нужно ввести экспортные пошлины на металлолом, чтобы защитить внутренний рынок от дефицита сырья», — заявил глава ЛДПР.





Также он заявил о необходимости переориентировать отрасль с экспорта полуфабрикатов на готовую продукцию с высокой добавленной стоимостью.





«Сегодня мы наблюдаем парадоксальную ситуацию: стратегическое сырье уходит за границу, а наши собственные заводы испытывают нехватку качественного лома для производства. При этом российская металлургия продолжает работать как сырьевой придаток, экспортируя полуфабрикаты, вместо того чтобы развивать глубокую переработку и зарабатывать на готовой продукции», — отметил Слуцкий.





По мнению парламентария, текущая модель экспорта сырых слябов и чугуна экономически несостоятельна в условиях санкционного давления и логистических ограничений. Вместо этого лидер ЛДПР призвал переходить к поставкам высокотехнологичных видов проката, нержавеющей стали и труб, маржинальность которых способна перекрыть затраты на дорогую логистику.





Он подчеркнул, что переход на выпуск сложных видов продукции является ключевым вопросом промышленного суверенитета России.