Минобороны сообщило о массированном ударе по объектам на Украине

В ночь на 19 июля российские войска нанесли массированный удар по предприятиям военно-промышленного комплекса и логистическим центрам в Киеве и Киевской области, а также по объектам инфраструктуры порта «Южный» в Одесской области. Об этом сообщило Минобороны РФ.





В Киеве и области были поражены завод «Радионикс», выпускающий системы управления для ракет «Фламинго», FP-7, -9, «Нептун-МД» и аналога С-300 (проект «Клон»), а также обслуживающий детали для МиГ-29; предприятие «Спецоборонмаш» («Артем») с аналогичной номенклатурой.





Также под удар подпал завод «Меридиан» им. Королева, производящий корпусные элементы и комплектующие для «Нептун-МД»; предприятие «Оаклайн» по выпуску и хранению деталей для дронов большой дальности, сортировочный центр «Новая почта», использовавшийся для приема и хранения продукции двойного назначения, включая комплектующие для БПЛА, робототехники и средств РЭБ и логистический центр «Амтел Пропертис» в Тарасовке — пункт сборки и хранения комплектующих для беспилотников.





В порту «Южный» поражены резервуары с горюче-смазочными материалами для нужд ВСУ. В Минобороны подчеркнули, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам и связанной с ними инфраструктуре.