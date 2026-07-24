Как арт-терапия помогает детям из Курской области пережить последствия обстрелов

В пункт временного размещения в деревне Тарбушево я приезжаю уже не в первый раз. Дорога к бывшему пионерскому лагерю, построенному еще в 1930-х годах, каждый раз напоминает, насколько удивительно красива русская глубинка. Бескрайние поля, небо, будто не знающее горизонта, маленькие деревенские домики, многовековые сосны, уходящие далеко за линию взгляда. Такая природа невольно заставляет замолчать и просто смотреть.





В этот раз, засмотревшись на пейзажи и невольно подпевая Татьяне Куртуковой с ее задорной «Матушкой-Землей», я даже немного опоздала. Но жизнь в лагере уже кипела. Волонтеры разгружали коробки с гуманитарной помощью, которую собрали активистки ВОД «Матери России» Москвы, и всем тем, что совсем скоро пригодится воспитанникам детского оздоровительного лагеря «Лесная Поляна».





Тем, кто никогда здесь не был, стоит пояснить: с первых месяцев специальной военной операции лагерь перестал быть просто местом летнего отдыха. Он стал убежищем. Сначала здесь приняли беженцев из Украины, затем мам с детьми из Белгородской области и многих других. Теперь сюда приезжают ребята из Курской области. Мы попали на вторую смену — дети от семи до четырнадцати лет. Сейчас в лагере отдыхают сто человек, разделенных на пять отрядов, а всего за лето здесь планируют принять около четырехсот детей.





Тихонько приоткрываю дверь одного из корпусов. За длинными столами сидят около пятнадцати ребят. Над каждым листом бумаги склонилась детская голова. Занятие проводит психолог Ольга Беляева. Позже она расскажет, что это одна из техник арт-терапии.





Но прежде взгляд цепляется за сами рисунки. На них — дома, семьи, мама и папа, братья и сестры, солнце, доброта, мир. На одном листе — две израненные ладони, крепко держащие друг друга, а рядом детской рукой выведено: «Россия + Украина = мир».