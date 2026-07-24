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Как арт-терапия помогает детям из Курской области пережить последствия обстрелов
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В подмосковном лагере «Лесная Поляна» психологи помогают детям справиться с пережитым через рисунки, сказки и творчество Коллаж: Daily Storm
Общество

Как арт-терапия помогает детям из Курской области пережить последствия обстрелов

В подмосковном лагере «Лесная Поляна» психологи помогают детям справиться с пережитым через рисунки, сказки и творчество

Алена Сивкова
Коллаж: Daily Storm

В пункт временного размещения в деревне Тарбушево я приезжаю уже не в первый раз. Дорога к бывшему пионерскому лагерю, построенному еще в 1930-х годах, каждый раз напоминает, насколько удивительно красива русская глубинка. Бескрайние поля, небо, будто не знающее горизонта, маленькие деревенские домики, многовековые сосны, уходящие далеко за линию взгляда. Такая природа невольно заставляет замолчать и просто смотреть.


В этот раз, засмотревшись на пейзажи и невольно подпевая Татьяне Куртуковой с ее задорной «Матушкой-Землей», я даже немного опоздала. Но жизнь в лагере уже кипела. Волонтеры разгружали коробки с гуманитарной помощью, которую собрали активистки ВОД «Матери России» Москвы, и всем тем, что совсем скоро пригодится воспитанникам детского оздоровительного лагеря «Лесная Поляна».


Тем, кто никогда здесь не был, стоит пояснить: с первых месяцев специальной военной операции лагерь перестал быть просто местом летнего отдыха. Он стал убежищем. Сначала здесь приняли беженцев из Украины, затем мам с детьми из Белгородской области и многих других. Теперь сюда приезжают ребята из Курской области. Мы попали на вторую смену — дети от семи до четырнадцати лет. Сейчас в лагере отдыхают сто человек, разделенных на пять отрядов, а всего за лето здесь планируют принять около четырехсот детей.


Тихонько приоткрываю дверь одного из корпусов. За длинными столами сидят около пятнадцати ребят. Над каждым листом бумаги склонилась детская голова. Занятие проводит психолог Ольга Беляева. Позже она расскажет, что это одна из техник арт-терапии.


Но прежде взгляд цепляется за сами рисунки. На них — дома, семьи, мама и папа, братья и сестры, солнце, доброта, мир. На одном листе — две израненные ладони, крепко держащие друг друга, а рядом детской рукой выведено: «Россия + Украина = мир».

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«Я работала через метафору и сказку, используя разные техники арт-терапии, — рассказывает Ольга Беляева. — Сначала мы помогали детям избавиться от того, что поселилось в их маленьких сердцах. От всего, что пугает, не дает спокойно спать, играть, просто проживать детство».


За годы работы с детьми из детских домов и интернатов специалист научилась безошибочно видеть разницу между травмой бытовой и травмой войны.


«На бумаге дети "выгружали" все, что носили внутри: пауков, змей, пчел, одиночество, гнев, агрессию, тоску по папе, который сейчас на войне работает поваром и, возможно, вернется только осенью. Были и неожиданные образы — персонажи из интернета, случайно увиденные взрослые сюжеты, которые ребенок еще не способен осмыслить. В рисунках очень много боли, тревоги, накопленного напряжения и неосознанной агрессии. Как умели, так свободно и выражали. Такое вот лицо войны. Через образы, через метафоры они рисуют то, что пережили. Именно это и отличает их рисунки от работ детей, которые росли в мирной жизни», — говорит психолог.


Из окна корпуса хорошо видна большая лужайка. Там, прямо под открытым небом, другая группа детей пишет картины. Совсем по-взрослому: с мольбертами, кистями, красками и тишиной. Слышен был только шелест ветра и щебетание птиц где-то неподалеку.

Я хорошо знаю территорию лагеря и потому привычно сворачиваю на узкую дорожку, уводящую между советскими скульптурами. Каждый раз обещаю себе спросить у руководства, кому они посвящены. Наверное, тем самым юноше и девушке — собирательным образам советской молодости, спорта, мира и счастливого детства.


Спускаясь к импровизированной сцене, слышу звонкий детский смех и аплодисменты. Здесь уже вовсю работают волонтеры. Для ребят подготовили десятки мастер-классов: лепка, изготовление слаймов, моделирование из воздушных шаров. А самые увлеченные собрались вокруг необычной творческой мастерской — они делают ловцов ветра.


— Это лучший день в моей жизни! Хотя нет… в лагере. Хотя нет… кого я обманываю? В жизни! — смеется девочка лет тринадцати, увлеченно украшая яркий слайм разноцветными фигурками.


Чуть позже выясняется, что это вовсе не просто слайм, а слайс. Так на языке поколения Альфа называют декоративную композицию из мягкой тягучей массы с бусинами, фигурками и другими украшениями.

Все творческие площадки для ребят подготовили участники проекта «Город героев» Центра развития. Как рассказал директор учреждения Евгений Андриенко, волонтерами стали студенты московских вузов, для которых подобные выезды давно стали частью жизни.


«Это ребята, которые помогают не только детям. Они ездят в госпитали, навещают бойцов, проходящих реабилитацию после специальной военной операции, встречаются с ветеранами. Поэтому, когда появляется возможность провести такой день с детьми, они всегда откликаются. Несмотря на то что ради этой поездки многим пришлось вставать в шесть утра, желающих было даже больше, чем мы могли взять», — говорит Андриенко. 


«Сегодня особенно важно поддерживать друг друга и не оставаться в стороне. То, что происходит в наших приграничных регионах, — большая трагедия, которая затрагивает судьбы многих семей. Но я уверена, что наша сила — в доброте, милосердии и единстве, — говорит член Общественного экспертного совета при Уполномоченном по правам человека города Москвы Ирина Елиферова. — Как мама, я особенно трепетно отношусь к детям. Cтараюсь показывать своим детям пример участия и заботы: рассказываю им о том, почему важно помогать другим, беру их с собой на такие мероприятия. Потому что именно через личный пример мы воспитываем поколение, которое умеет сопереживать, поддерживать и быть рядом в трудные моменты».

 

Завершением праздника стал концерт Родиона Газманова и Василины Краснослободской. Казалось бы, многие из ребят вряд ли хорошо знакомы с их творчеством, но это никак не помешало концерту стать одним из самых теплых моментов дня. Дети подпевали, пританцовывали, дружно хлопали и громко кричали «Браво!». А вожатые, за которыми я украдкой наблюдала, только зазвучала знаменитая «Люси», сами едва сдерживались, чтобы не пуститься в пляс.

#дети #арт-терапия #курск