Оптом — по 210 рублей за литр АИ-95, в розницу — по 350. Перекупщики рассказали, как идет торговля бензином в Крыму

АИ-95 падает в цене на «черном рынке» в Крыму, выяснил Daily Storm. Две недели назад за литр бензина перекупщики в Симферополе просили 320 рублей, а теперь готовы продать топливо за 280.





«Бензин вожу в Крым с «материка» [южных регионов России]. Могу отдать и за 250, но с условием, что берете три бочки по 240 литров каждая. Если же берете меньше — платите 280. Уже завтра есть возможность подвезти», — деловито рассказал условия сделки продавец в переписке на одной из популярных интернет-площадок.





Когда бензин был по 350 рублей за литр, его очень издалека везли, и логистика была сложной, признался собеседник. Он заметил, что сейчас доставать топливо на полуострове стало полегче, но все равно ситуация напряженная и не на всех крымских АЗС бензин есть в наличии.





Еще один продавец АИ-95 из Керчи рассказал, что у него ценник остается на стабильном уровне. «Беру по 350 рублей за литр. Спрос хороший. Но знаю, что некоторые и по 320, и по 300 отдают топливо. Их право. Это же рынок. Я никуда не тороплюсь. Кому надо — заберет и за 350, и даже за 400», — рассуждает предприимчивый крымчанин.





Но купить АИ-95 в Керчи можно и по цене 210 рублей. Автор объявления сообщил, что предпочитает работать с большими объемами. «Отдаю по 210 рублей, но если берете 600 литров сразу», — сказал как отрезал продавец.





В настоящий момент по всему полуострову действует общий лимит не более 20 литров на один автомобиль. Заправка в канистры по-прежнему запрещена. Топливо в приоритетном порядке направляется на нужды коммунальных и социальных служб.





Главная надежда на стабилизацию — федеральные субсидии на закупку топлива. Решение об их выделении Крыму и Севастополю ожидается на этой неделе, написал ранее в своем Telegram-канале глава республики Сергей Аксенов.