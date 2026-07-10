Отец четверых детей подорвался на работе под Белгородом. В качестве компенсации за травмы компания предложила 500 тысяч рублей

Сколько работодатель должен выплатить за потерянную ногу на производстве и должен ли в принципе нести ответственность? Вот уже больше года в Белгородской области идет суд между обычным рабочим, отцом четверых детей и крупным агрохолдингом. Тракторист Виталий Михайленко подорвался на боеприпасе в поле и потерял ногу. Фирма, где он трудился, предложила сумму меньше половины его годового заработка, но такой вариант мужчину не устроил. Почему компании отказываются признавать ответственность за возмещение ущерба здоровью на производстве, а покалеченным в приграничье приходится годами судиться за компенсации от работодателей — в материале Daily Storm.





Звук спускающегося колеса





Виталию Михайленко 46 лет. Он живет неподалеку от Белгорода, вместе с супругой воспитывает четверых детей. Последние несколько лет мужчина работал трактористом в агрофирме «Белгранкорм».





Иногда ему приходилось вставать затемно, чтобы успеть приехать на место сбора сотрудников к шести утра. Оттуда небольшой автобус развозил людей по площадкам в разных районах области — в том числе прямо у границы с Украиной.





Зарплата у Михайленко была под стать нагрузке — более 100 тысяч рублей. Этих денег ему хватало, чтобы прокормить большую семью.





«17 марта 2025 года Виталию дали задание расчистить площадку для разведения птицы. Он выполнял свою работу, но примерно в обед услышал звук спускающейся покрышки. Вышел из трактора, обошел его, наклонился посмотреть колесо. Потом сделал шаг назад, и произошел взрыв», — поделилась с Daily Storm его представитель Елена Зарицкая.





Как позже установили правоохранители, мужчина наступил на «взрывоопасный предмет», оставшийся после обстрелов ВСУ. Осколки сильно ранили работника, посекли кузов и колеса трактора.





«После взрыва нижняя часть ноги у него, по сути, отделилась. Она висела на «лоскуте» кожи. Помочь ему (в первую минуту) было некому», — дополнил коллегу адвокат потерпевшего Дмитрий Погорелов.





Несмотря на тяжелое ранение, Михайленко не поддался панике. Он сдернул со штанов ремень и перетянул им ногу, из которой хлестала кровь. Работал он в стороне от коллектива, а помощь и транспорт до больницы можно было найти только у проходной, а добраться туда с покалеченной ногой самостоятельно он бы не смог.





«Ему просто повезло, что рядом была еще одна машина, водитель которой услышал взрыв и добрался до коллеги. Виталий попросил его сесть за руль трактора. Сам же он, придерживая в руках оторванную часть ноги, загрузился в ковш и таким образом доехал до людей», — добавил Погорелов.





У проходной пострадавшего пересадили в машину одного из сотрудников. Тот выжал газ в пол и вместе с раненым помчался навстречу скорой помощи.