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Командующий группировкой «Центр» Мордвичев спрогнозировал завершение наступления ВСУ к концу лета
По словам генерала, к весне 2024 года «это все закончится» undefined
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Командующий группировкой «Центр» Мордвичев спрогнозировал завершение наступления ВСУ к концу лета

По словам генерала, к весне 2024 года «это все закончится»

Украинская армия будет наступать до конца августа, потом будет небольшой перерыв, заявил командующий российской группировкой войск «Центр» генерал-лейтенант Андрей Мордвичев. Зимой ВСУ «сильно такого ничего не достигнут», к весне «это все закончится», сказал он в интервью телеканалу «Соловьев Live», отвечая на вопрос, надолго ли у противника еще хватит запала для контрнаступления.


Также генерал заявил, что кассетные боеприпасы, применяемые ВСУ, неэффективны. По его словам, «шумные, пыльные, элементарные, старые дедовские методы фортификации спасают полностью».


Украинская армия ведет контрнаступление с 4 июня. Российские власти неоднократно заявляли о высоких потерях ВСУ. Так, 23 июля президент Владимир Путин сказал, что с начала контрнаступления безвозвратные потери украинской армии составили более 26 тысяч человек.


Также в воскресенье член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что ВСУ в конце июля планируют начать новую фазу контрнаступления, она продлится до середины августа.

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Рогов рассказал, что ВСУ планируют начать новую фазу наступления в конце июля

По его словам, эта часть кампании завершится в середине августа 23 июля 2023
Dailystorm - Рогов рассказал, что ВСУ планируют начать новую фазу наступления в конце июля
#специальная военная операция #украина #рф
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