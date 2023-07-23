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Рогов рассказал, что ВСУ планируют начать новую фазу наступления в конце июля
По его словам, эта часть кампании завершится в середине августа undefined
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Рогов рассказал, что ВСУ планируют начать новую фазу наступления в конце июля

По его словам, эта часть кампании завершится в середине августа

Вооруженные силы Украины в конце июля планируют начать новую фазу контрнаступления, она продлится до середины августа. Об этом РИА Новости заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.


Противник продолжает сосредотачивать силы на линии боевого соприкосновения, готовя основные резервы для новой фазы наступления и разминируя поля, сказал чиновник агентству.


По его словам, ВСУ могут попытаться открыть «вторую линию фронта», форсировав Днепр в районе города Никополя Днепропетровской области в сторону Энергодара для захвата Запорожской атомной электростанции.


Украинская армия ведет контрнаступление с 4 июня. Российские власти неоднократно заявляли о высоких потерях ВСУ. Так, 23 июля президент Владимир Путин сказал, что с начала контрнаступления безвозвратные потери украинской армии составили более 26 тысяч человек.

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Зеленский пожаловался, что ВСУ трудно наступать из-за «дистанционного преимущества» Российской армии

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Dailystorm - Зеленский пожаловался, что ВСУ трудно наступать из-за «дистанционного преимущества» Российской армии
#специальная военная операция #украина #владимир рогов #рф
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