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«112»: Помощницу судьи в Кирове развели почти на 2,4 миллиона рублей
Мошенник представился сотрудником службы безопасности банка и запугал жертву, пишет канал undefined
Новости

«112»: Помощницу судьи в Кирове развели почти на 2,4 миллиона рублей

Мошенник представился сотрудником службы безопасности банка и запугал жертву, пишет канал

Мошенники похитили почти 2,4 миллиона рублей у помощницы кировского судьи, сообщает Telegram-канал «112». По его информации, один из злоумышленников представился Екатерине (так зовут помощницу судьи) сотрудником службы безопасности банка и заявил, что ее личный кабинет взломан.


Преступник сказал жертве, что нужно установить программу RustDesk, чтобы «спасти накопления». Но поскольку она не защищает сбережения, а только дает удаленный доступ к компьютеру и другим устройствам, мошенникам удалось похитить 2,36 миллиона рублей, пишет «112».


В мае 76-летняя пенсионерка отдала «ясновидящей» 1,2 миллиона рублей, чтобы снять порчу. Незнакомка попросила пожилую женщину вынести два сырых яйца, три щепотки соли и полотенце. Она разбила яйца в ткань, и из нее на землю выползли три черные змейки. После обряда мошенница велела пенсионерке вынести деньги, свечку и скотч. Когда та исполнила просьбу, злоумышленница обмотала женщину и деньги скотчем. Позже пенсионерка сорвала скотч и обнаружила вместо денег резаную бумагу.

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Пенсионерку из Москвы развели на 1,2 миллиона рублей за снятие порчи

В «ритуале», представленном 76-летней женщине, мошенница использовала живых змей, скотч и яйца 31 мая 2023
Dailystorm - Пенсионерку из Москвы развели на 1,2 миллиона рублей за снятие порчи
#мошенники #происшествие #мошенничество
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