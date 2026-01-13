Комика Гудкова оштрафовали за пародию «Я узкий» на популярную песню SHAMAN

Красногорский суд оштрафовал юмориста Александра Гудкова за пародийный клип на песню Ярослава Дронова (SHAMAN). Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Московской области.





Его признали виновным по статье о возбуждении ненависти и унижении достоинства, назначив административный штраф в размере 11 тысяч рублей. Гудков разместил в социальной сети видеозапись «Я узкий», в которой использовал аранжировку хита «Я русский», изменив текст.





Психолого-лингвистическая экспертиза нашла в ролике действия, направленные на унижение человеческого достоинства и группы лиц по признаку происхождения, а публичный доступ к нему в интернете усугублял нарушение.





Пародийный клип был опубликован на YouTube в конце августа 2022 года и набрал более 12 миллионов просмотров за сутки, после чего его удалили. Творчество Гудкова вызвало резкую критику, в частности, от депутатов Госдумы. На него была направлена жалоба в Следственный комитет.