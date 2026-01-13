В Киеве случился почти полный блэкаут

В Киеве произошел практически полный блэкаут из-за острого дефицита электроэнергии, которой не хватает даже для обеспечения работы критической инфраструктуры. Об этом заявил мэр столицы Виталий Кличко в своем Telegram-канале.





«Дефицит электроэнергии. Даже для обеспечения критической инфраструктуры. Энергетики работают. Но ситуация очень сложная», — говорится в сообщении.





Как сообщают украинские СМИ, в городе временно остановился весь электротранспорт, его жители жалуются на холод в квартирах, где температура опускается до 10 градусов. Проблемы с электроснабжением также зафиксированы в пригородах Киева — Ирпене и Буче, передает РБК.





Ранее Минэнерго Украины сообщило, что аварийно-восстановительные работы ведутся после повреждений энергоинфраструктуры. Во всех регионах действуют графики почасовых отключений, а в Киевской области применяются аварийные обесточивания. Накануне энергокомпания ДТЭК предупредила о введении экстренных отключений в столице Украины.