Женщина погибла в Таганроге при обстреле ВСУ

Ей было 65 лет

Тело 65-летней женщины обнаружено под завалами здания в Таганроге, разрушенного в результате утреннего обстрела. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.


По словам главы региона, на момент атаки женщина находилась на рабочем месте и убирала помещения в здании. Губернатор выразил соболезнования родным погибшей и пообещал оказать ее семье материальную помощь. 


Спасатели продолжают разбор завалов разрушенного строения, а комиссия оценивает нанесенный ущерб. Управление защиты от ЧС принимает документы от пострадавших жителей города и владельцев автомобилей для выплаты компенсаций.


Слюсарь также добавил, что днем были отражены воздушные атаки в Морозовском и Тарасовском районах, информация о жертвах и разрушениях на земле оттуда не поступала.

