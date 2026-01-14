НАБУ и САП пришли с обысками к Юлии Тимошенко и Давиду Арахамии

Обыски прошли у лидера партии президента Украины Владимира Зеленского в Раде Давида Арахамии и главы партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко, пишет издание «Обозреватель».





В Национальном антикоррупционном бюро сообщили, что руководителя одной из парламентских фракций подозревают в подкупе депутатов из других фракций за голосование за или против конкретных законопроектов. Личность фигуранта в ведомстве не уточнили. Политику за преступление, в котором его обвиняют, грозит до 10 лет тюрьмы.





По данным журналистов, правоохранители пришли к Тимошенко по делу депутата от «Слуги народа» Юрия Киселя. Его обвиняют в получении взяток за голосование в Верховной раде на систематической основе.





Депутат Алексей Гончаренко («Европейская солидарность» Петра Порошенко) уточнил: Тимошенко вела переговоры с несколькими депутатами о переходе во фракцию «Батькивщина» за вознаграждение или за неформальное присоединение к «Блоку Юлии Тимошенко». Кто-то из депутатов записал эти переговоры и передал материалы в НАБУ, отметил Гончаренко.