НАБУ и САП пришли с обысками к Юлии Тимошенко и Давиду Арахамии
Причина следственных действий — возможный подкуп народных депутатов при голосовании за законопроекты undefined
Обыски прошли у лидера партии президента Украины Владимира Зеленского в Раде Давида Арахамии и главы партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко, пишет издание «Обозреватель». 


В Национальном антикоррупционном бюро сообщили, что руководителя одной из парламентских фракций подозревают в подкупе депутатов из других фракций за голосование за или против конкретных законопроектов. Личность фигуранта в ведомстве не уточнили. Политику за преступление, в котором его обвиняют, грозит до 10 лет тюрьмы. 


По данным журналистов, правоохранители пришли к Тимошенко по делу депутата от «Слуги народа» Юрия Киселя. Его обвиняют в получении взяток за голосование в Верховной раде на систематической основе. 


Депутат Алексей Гончаренко («Европейская солидарность» Петра Порошенко) уточнил: Тимошенко вела переговоры с несколькими депутатами о переходе во фракцию «Батькивщина» за вознаграждение или за неформальное присоединение к «Блоку Юлии Тимошенко». Кто-то из депутатов записал эти переговоры и передал материалы в НАБУ, отметил Гончаренко. 

