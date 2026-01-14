«Путешествие в Рождество»: мастер-классы для детей и благотворительность в районе Митино

Было доступно множество активностей. Многие катались на коньках всей семьей. Тем, кто впервые встал на лед, помогали сказочные пингвины.

На улице Митинской находилась фабрика подарков «Москва помогает», куда приносили вещи для участников СВО, детей из новых регионов, а также корм и товары для животных. Посетители могли принести подарки и оставить открытки с теплыми пожеланиями.





Также жители района боролись за звание самого сильного. Победители получали медали.





Комфортно здесь было людям всех возрастов. Москвичи приходили не только отдыхать, но еще и творить добрые дела. На территории есть «Добрая елка» с QR-кодами, под которыми скрыты мечты подопечных московских фондов и НКО. Любой гость мог исполнить одно из этих желаний.





Дети участвовали в различных мастер-классах. На площадке веселились не только жители Митина, но и гости из других районов. Можно было просто неспешно погулять на свежем воздухе, насладиться новогодней атмосферой и, конечно же, сфотографироваться с Дедом Морозом и Снегурочкой.





Почитать подробнее о фестивале «Путешествие в Рождество» можно на сайте проекта.