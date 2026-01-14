В Новокузнецке по делу о гибели девяти младенцев задержаны главврач больницы и завотделением реанимации

В Следственном комитете сообщили, что в Кемеровской области по уголовному делу о гибели младенцев задержаны главный врач и заведующий отделением реанимации Новокузнецкой городской клинической больницы №1.
В зависимости от роли каждого они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных части 3 статьи 293 УК РФ «Халатность» и части 3 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей», указала официальный представитель СК России Светлана Петренко.
По версии следствия, с 4 по 12 января 2026 года из-за ненадлежащего исполнения подозреваемыми своих обязанностей при организации и оказании медицинской помощи в роддоме №1 (это подведомственная организация ГКБ имени Курбатова, где задержаны два человека) скончались девять новорожденных, которые родились с 1 декабря 2025 года по 12 января 2026 года.
Глава Росздравнадзора Алла Самойлова во время оперативного совещания сообщила, что комиссия по оценке работы службы родовспоможения проведет разбор всех трагических случаев в новокузнецком роддоме.
Daily Storm ранее выяснил, что в новокузнецком роддоме находили нарушения. Судя по результатам проверок, в учреждении могли проводить противоэпидемические меры с запозданием.