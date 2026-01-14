Новости
Новости 18+
St
В Петербурге ФСБ предотвратила покушение на сотрудника оборонного предприятия
18+
Задержана гражданка России, действовавшая по заданию СБУ undefined
Новости

В Петербурге ФСБ предотвратила покушение на сотрудника оборонного предприятия

Задержана гражданка России, действовавшая по заданию СБУ

В Санкт-Петербурге силовики предотвратили покушение на сотрудника предприятия оборонно-промышленного комплекса, задержана завербованная Службой безопасности Украины (СБУ) гражданка России 1966 года рождения, рассказали в центре общественных связей ФСБ.


У женщины изъяли пистолет Макарова, самодельное взрывное устройство на основе пластичного взрывчатого вещества иностранного производства и средства связи с перепиской с координаторами. Задержанную заключили под стражу. 


25 декабря Федеральная служба безопасности России сообщила о ликвидации в Калужской области уроженца Запорожья, который по заданию украинских спецслужб готовил серию терактов.


Он планировал «подрыв самодельных взрывных устройств на федеральном газохранилище и автомобильной стоянке оборонного предприятия». 


Силовики нашли взрывчатку, оружие и самодельные зажигательные устройства, также сообщили в ЦОС ФСБ. В смартфоне мужчины обнаружена переписка с куратором из украинских спецслужб. 

Читайте там, где удобно, и подписывайтесь на Daily Storm в Telegram, Дзен или VK.

Telegram
Дзен
VK
#фсб #задержание #покушение #сбу
Загрузка...
Загрузка...