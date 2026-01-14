Новости
Умер ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий
Ему было 64 года

Ректор Школы-студии МХАТ и актер Игорь Золотовицкий скончался на 65-м году жизни. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник.


Причиной смерти Золотовицкого стало онкологическое заболевание, сообщил собеседник агентства. 

Уроженец Ташкента, Золотовицкий еще подростком посещал занятия в местной театральной студии. В 1978 году, не сумев поступить в Москве в театральный вуз, начал работать в Ташкенте слесарем на авиаремонтном заводе. 


В 1983 году окончил Школу-студию МХАТ. С 1989-го стал преподавать там, с 2013 года занимал пост ректора. Сам выступал как актер и был режиссером постановок в нескольких столичных театрах.


Он также играл в кино. На счету Золотовицкого 90 картин. Одни из самых известных: «Такси-блюз» (1990), «Краткий курс счастливой жизни» (2011) и «Библиотекарь» (2023).

