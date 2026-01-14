«Кто-то зачищает конкурентов перед выборами»: Тимошенко рассказала о «вооруженных до зубов» силовиках, проводивших обыски

Экс-премьер Украины Юлия Тимошенко рассказала о «вооруженных до зубов» людях, проводивших обыски в офисе ее партии «Батькивщина». Ветерану украинской политики предъявили обвинения, предположительно, в коррупции.





По словам Тимошенко, в офисе партии всю ночь проходили «так называемые чрезвычайные следственные действия».





«Более 30 человек, вооруженных до зубов, не показав никаких документов, фактически захватили здание и взяли сотрудников в заложники. <...> Ничего не нашли, а потому просто взяли рабочие телефоны, документы парламента и личные накопления, информация о которых полностью отображена в официальной декларации», — заявила депутат Верховной рады.





Тимошенко «решительно отвергает все абсурдные обвинения».





«Похоже, выборы намного ближе, чем казалось. Кто-то решил начать зачищать конкурентов. Это уже не первый политический заказ против меня. Преследование и террор — мои будни на долгие годы. <...> Никто не может сломать или остановить меня», — заявила она.





Спикер САП Украины Ольга Постолюк сообщила изданию «Общественное. Новости», что Тимошенко предъявлены обвинения в подкупе депутатов Рады, ей грозит от пяти до 10 лет лишения свободы.





Ранее издание «Обозреватель» сообщило об обысков у лидера партии президента Украины Владимира Зеленского в Раде Давида Арахамии и главы партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко.