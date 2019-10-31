Королева Великобритании одобрила закон о досрочных выборах парламента

Королева Великобритании Елизавета II дала согласие на проведение досрочных парламентских выборов 12 декабря. Ранее премьер-министр Борис Джонсон попросил Палату общин поддержать проведение досрочных выборов, взамен политик был готов дать время парламенту для обсуждения его вариант по Brexit. По мнению политика, изменения в составе парламента необходимы, потому что действующие депутаты препятствуют выходу страны из ЕС.





«Ее Величество дала Королевское согласие по законопроекту о досрочных парламентских выборах 2019 года», — цитирует «Интерфакс» спикера британской палаты общин Джона Беркоу. Таким образом, проект обрел силу закона.





Ранее Джонсон трижды вносил в парламент инициативу о досрочных выборах 12 декабря. Взамен он бы дал парламенту больше времени для обсуждения его варианта сделки по выходу страны из ЕС. Однако все три раза инициатива не набирала необходимого количества голосов, потому что лейбористы не участвовали в этом.





В ответ Джонсон пригрозил в следующий раз внести не инициативу, а законопроект, для принятия которого достаточно просто большинства голосов.





30 октября Палата общин Великобритании одобрила проведение досрочных выборов в парламент 12 декабря. Премьер-министр Борис Джонсон выдвинул свой законопроект о выборах уже трижды, на этот раз его поддержало необходимое большинство. Глава правительства подчеркнул, что перевыборы парламента необходимы, чтобы провести Brexit, — в текущем составе депутаты сопротивляются выходу Великобритании из Евросоюза на каждом шагу.





Ранее глава Евросовета Дональд Туск сообщил, что представители ЕС в составе 27 стран поддержали предложение перенести Brexit на конец января 2020 года, и добавил, что данное решение необходимо утвердить письменно.





Выход Великобритании из Евросоюза (Brexit) был намечен на 31 октября 2019 года. Британский парламент принял закон: если к концу октября не удастся договориться о Brexit c ЕС, Борис Джонсон должен добиться у Брюсселя трехмесячной отсрочки. Британский премьер предупреждал, что скорее «умрет в сточной канаве», чем будет просить о подобных вещах ЕС, однако в итоге парламент все-таки заставил главу правительства направить запрос о перенесении сроков.





Летом 2016 года в Соединенном Королевстве прошел референдум, на котором граждане высказались за выход страны из ЕС. Тем не менее за три года правительство страны так и не смогло организовать эту процедуру. В связи с этим премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в мае 2019 года объявила о своей отставке. После этого на внеочередных выборах главой правительства стал бывший мэр Лондона и экс-глава МИД страны Борис Джонсон.