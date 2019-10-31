Замглавы ДПС в Петербурге обвинили в получении взяток на 1,5 миллиона рублей

В Санкт-Петербурге заместителя начальника 2-го отдела УГИБДД ГУ МВД региона Михаила Александрова обвинили в получении трех взяток: в размере 55 тысяч, 450 тысяч и одного миллиона 55 тысяч рублей. Высокопоставленный чиновник свою вину отрицает. Приморский районный суд Петербурга продлил срок его задержания на 72 часа, мера пресечения пока не избрана.





30 октября Александров, как сообщает «Интерфакс», был задержан в рамках расследования уголовного дела о взятках в особо крупных размерах, которые предположительно получают руководители УГИБДД, а также Северо-Западного управления ведомства, от бизнесменов, занимающихся перевозками в регионе.





Ранее были арестованы два фигуранта этого дела: экс-замглавы 3-го отдельного батальона УГИБДД и бывший старший госинспектор Северо-западного межрегионального управления государственного автодорожного надзора. На текущий момент следствие устанавливает других участников дела о взятках, а в МВД по региону проводится служебная проверка.





1 октября газета «Коммерсантъ» со ссылкой на документы дела сообщила, что бывший начальник управления «К» ФСБ Кирилл Черкалин, обвиняемый во взяточничестве и мошенничестве, получал взятки прямо на рабочем месте и в кафе на Лубянской площади около места работы. Таким образом от одного из взяткодателей он получил порядка 850 тысяч долларов за полтора года.





Следственный комитет считает Черкалина причастным к делу о мошенничестве на 490 миллионов рублей и получению взятки в 850 тысяч долларов. По официальной версии, силовик занимался незаконной деятельностью с 2013-го по 2015 год. Ранее сообщалось, что в ходе обысков по делу Черкалина в трех квартирах оперативники обнаружили 12 миллиардов рублей в нескольких валютах, а также коллекции часов и драгоценности. Правоохранительные органы подозревают, что начальник банковского отдела управления «К» ФСБ мог оказывать покровительство по меньшей мере трем банкам, в том числе «Югре» и «Трасту».





Кроме того, под стражу заключили бывших сотрудников ФСБ Дмитрия Фролова и Андрея Васильева, ранее работавших в том же отделе, что и Черкалин. Их также подозревают в мошенничестве в особо крупном размере.