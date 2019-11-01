Закон о суверенном рунете вступил в силу

С 1 ноября в силу вступают большинство поправок к законам «О связи» и «Об информации, информационных технологиях и защите информации», получивших неофициальное название закон о «суверенном Рунете». Инициатива должна позволить правительству в ряде случаев «осуществлять централизованное управление сетью связи общего пользования» в случае «возникновения угроз стабильной работе Сети в России».





Поправки предполагают, что операторы связи получат у Роскомнадзора оборудование, которое позволит РКН обеспечить «безопасное и устойчивое функционирование сети Интернет на территории России», в том числе и в случае «отключения России от мировой Сети». Техника должна позволить ведомству управлять маршрутами трафика у оператора, а также фильтровать его при помощи DPI (Deep Packet Inspection, глубокой фильтрации трафика), блокируя доступ к запрещенным в России сайтам.





Если же операторы не выполнят требований РКН, то власти смогут отказывать им, а также соцсетям и мессенджерам в подключении к точкам обмена трафиком, которые предполагается создать в рамках закона.





Фактически, закон вступил в силу, но для его функционирования необходима установка оборудования у операторов. Как сообщает «Коммерсант», на развертывание устройств по всей стране уйдет еще около года. Кроме того, власти на данный момент не утвердили список угроз, при которых контроль над рунетом перешел бы к РКН.





В Роскомнадзоре ранее заявляли, что «закон о суверенном интернете» не является аналогом «золотого щита», действующего в КНР и практически изолирующего пользователей от внешних сайтов. По словам представителей ведомства, в РФ будет действовать принцип «что не запрещено, разрешено», тогда как Пекин действует наоборот. Глава РКН Александр Жаров также обещал, что при вступлении закона в силу не должно ухудшиться качество связи.