Закон о суверенном рунете вступил в силу

С 1 ноября в силу вступают большинство поправок к законам «О связи» и «Об информации, информационных технологиях и защите информации», получивших неофициальное название закон о «суверенном Рунете». Инициатива должна позволить правительству в ряде случаев «осуществлять централизованное управление сетью связи общего пользования» в случае «возникновения угроз стабильной работе Сети в России».
Поправки предполагают, что операторы связи получат у Роскомнадзора оборудование, которое позволит РКН обеспечить «безопасное и устойчивое функционирование сети Интернет на территории России», в том числе и в случае «отключения России от мировой Сети». Техника должна позволить ведомству управлять маршрутами трафика у оператора, а также фильтровать его при помощи DPI (Deep Packet Inspection, глубокой фильтрации трафика), блокируя доступ к запрещенным в России сайтам.
Если же операторы не выполнят требований РКН, то власти смогут отказывать им, а также соцсетям и мессенджерам в подключении к точкам обмена трафиком, которые предполагается создать в рамках закона.
Фактически, закон вступил в силу, но для его функционирования необходима установка оборудования у операторов. Как сообщает «Коммерсант», на развертывание устройств по всей стране уйдет еще около года. Кроме того, власти на данный момент не утвердили список угроз, при которых контроль над рунетом перешел бы к РКН.
В Роскомнадзоре ранее заявляли, что «закон о суверенном интернете» не является аналогом «золотого щита», действующего в КНР и практически изолирующего пользователей от внешних сайтов. По словам представителей ведомства, в РФ будет действовать принцип «что не запрещено, разрешено», тогда как Пекин действует наоборот. Глава РКН Александр Жаров также обещал, что при вступлении закона в силу не должно ухудшиться качество связи.
Законопроект о суверенном рунете внесли на рассмотрение в нижнюю палату парламента в декабре 2018-го сенатор Андрей Клишас, его первый заместитель Людмила Бокова и депутат Госдумы Андрей Луговой. В пояснительной записке отмечалось, что документ «подготовлен с учетом агрессивного характера принятой в сентябре 2018 года Стратегии национальной кибербезопасности США». Предполагается, что затраты на реализацию законопроекта составят порядка 30 миллиардов рублей.