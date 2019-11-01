Die Welt: Борьба США с «Северным потоком-2» сыграла на руку Украине

Украина получила наибольшую выгоду от борьбы США против строительства газопровода «Северный поток-2» через Балтийское море, пишет немецкое издание Die Welt. Отмечается, что из-за задержек в одобрении прокладки труб, проект не удастся завершить до конца 2019 года. Таким образом, чтобы выполнять обязательства перед европейскими клиентами, «Газпрому» придется поставлять часть газа транзитом через Украину, а это означает, что до начала 2020 года нужно заключить с Киевом новый договор. Сжатые сроки позволят украинской стороне «выбить» более выгодные условия поставок, полагает автор статьи.





«Американцы не добились своей первоочередной цели, а именно полной остановки строительства трубопровода, однако администрации США удалось замедлить реализацию проекта достаточно для того, чтобы создать для Украины важное преимущество на переговорах с Россией о продолжении транзита газа», — пишет обозреватель Welt Даниэль Ветцель.





В заметке отмечено, что для завершения газопровода российской стороне потребуется около 100 дней, плюс отдельный срок на испытания. Таким образом, «Газпром» не успеет запустить «Северный поток-2» до конца года.





Конец 2019 года важен и для Киева, поскольку в этом году истекает действующий контракт с «Газпромом» по транзиту газа через Украину. При отсутствии альтернативного пути, которым является «Северный поток-2», Россия не сможет выполнять свои обязательства по поставкам газа в Европу. Следовательно, понадобится все же заключить новый контракт с украинской стороной, полагает Ветцель.





Пользуясь стесненным положением «Газпрома», Киев может на переговорах выбить более выгодные условия по срокам и цене транзита газа. «Таким образом будет достигнута хотя бы не-основная цель правительства США — стабилизация Украины», — заключает автор заметки.





18 октября глава «Газпрома» Алексей Миллер на совещании с премьер-министром России Дмитрием Медведевым сказал, что Украина может не успеть принять положения Третьего энергетического пакета к 1 января 2020 года. Он подчеркнул, что единственной возможностью для продолжения транзита российского газа через Украину в Европу станет продление существующего контракта с Киевом. При этом Миллер отметил, что цена на газ для Украины при прямых поставках может быть на 20% ниже нынешней.





В 2009 году «Газпром» и «Нафтогаз Украины» подписали два газовых контракта. Один касался поставок российского газа для нужд страны, а второй — транзита в Европу через украинскую территорию. Оба договора рассчитаны до 31 декабря 2019 года, но с 2012-го Киев перестал полностью выбирать законтрактованный объем, а с ноября 2015 года вообще перестал закупать российский газ, заменив его реверсным газом из Европы. С 2014 года «Газпром» и »Нафтогаз» начали разбирательства по обоим контрактам в международных судах.