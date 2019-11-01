Госдеп посчитал «российских троллей» причастными к массовым протестам в Чили

США обнаружили признаки вмешательства «российских троллей» в недавние массовые беспорядки в Чили, заявил представитель Госдепартамента. По его словам, действия России были направлены на усугубление конфликта, разжигание разногласий и против открытого демократического обсуждения ситуации в стране. Дипломат не стал комментировать, считает ли Вашингтон «троллей» связанными с российскими властями.





«Касательно России, мы видим четкие признаки того, что некто использует эту дискуссию [в Чили] и искажает ее с помощью использования и злоупотребления троллингом в социальных сетях. Вместо того, чтобы позволить гражданам Чили иметь свои собственные дебаты о том, какой курс должна принять их страна,эти лица стремились усугубить столкновения, разжечь конфликт и везде действовать как помеха демократическим дебатам», — заявил представитель Госдепа (цитата по Reuters).





Дипломат подчеркнул, что вмешательство со стороны безусловно не было единственной причиной массовых беспорядков и протестов. Однако, по его словам, Россия в целом заинтересована в разрозненности в регионе. Представитель ведомства не стал утверждать, что эти «российские тролли» как-либо связаны с властями РФ.





Массовые протесты начались в Чили 14 октября. Митингующие выступали против низкого уровня жизни и экономической ситуации в стране. Номинальной причиной беспорядков стало повышение цены на проезд в метро на 30 песо (около 2,6 рублей) до общей цены в 850 песо (75 рублей).





Изначально власти боролись с массовыми протестами силой, введя чрезвычайное положение и выведя на улицы столицы Чили города Сантьяго войска и полицию. 28 октября чрезвычайное положение отменили, до этого президент страны Себастьян Пиньера принял решение отменить повышение цен на проезд в общественном транспорте, а также заявил об увеличении пенсий и уменьшении тарифов на электричество. Также на фоне протестов сменились министры внутренних дел, экономики и финансов.