В Кузбассе застрелили бывшего мэра Киселевска — видео

«Супруга [Лаврентьева] заметила на территории приусадебного участка свет от фонарика и силуэты двух людей, сообщила об этом супругу. Мужчина, взяв охотничье ружье, вышел из дома. После чего женщина услышала несколько выстрелов, а когда все утихло, она вышла во двор и обнаружила тело супруга с огнестрельными ранениями, а недалеко от него лежало тело неизвестного мужчины также с огнестрельным ранением», — сообщили в СКР.





По данным следствия, нападение произошло вечером 31 октября. СК рассматривает все варианты произошедшего, включая попытку разбойного нападения. Личность убитого нападавшего устанавливается — предположительно, он является жителем соседнего города, на вид ему около 40 лет.





Сергей Лаврентьев был мэром Киселевска более 15 лет. Его избрали главой города в 2003 году, после чего неоднократно переизбирали. В конце 2018 года мужчина ушел с должности по собственному желанию, несмотря на недавнее переизбрание до 2023 года.





Киселевск — моногород на юге Кузбасса. В населенном пункте проживают около 95 тысяч человек, в основном занятые на многочисленных угольных предприятиях, являющихся градообразующими.