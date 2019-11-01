Турция передала России 18 сирийских военнопленных

31 октября министр национальной обороны Турции Хулуси Акар рассказал о переговорах с Россией по поводу передачи 18 сирийских военнопленных, двое из которых были ранены. 29 октября о захвате военных Сирии на северо-востоке республики сообщил телеканал Al Arabiya. В регионе прошли столкновения турецких войск и протурецких сил с сирийскими силовиками.





30 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара может возобновить военную операцию в Сирии, если силы курдов не отойдут на 30 километров от сирийско-турецкой границы. По словам Эрдогана, с 1 ноября в регионе будут действовать совместные патрули России и Турции, они будут обеспечивать безопасность границы.





22 октября президент РФ Владимир Путин и Эрдоган после переговоров объявили о прекращении военной операции Турции «Источник мира». Сирийским курдам дали пять дней, чтобы покинуть 30-километровую зону у границы с Турцией.