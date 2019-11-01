Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев одобрил проект новой скоростной трассы между Москвой и Казанью, сообщают «Ведомости» со ссылкой на источник, близкий к транспортному блоку правительства. Строительство дороги разбили на этапы: на первом дорогу от Москвы до Владимира и в обход Казани достроят до 2025 года, а серединный участок планируется уложить до 2027 года.





По словам собеседников издания, правительство РФ выбирало между полной реконструкцией трассы М7 «Волга» и постройкой новой платной дороги Москва — Казань. Стоимость последней оценивается в 550 миллиардов рублей.





Строительство дороги соответствует целям национального проекта «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры», рассчитанного до 2024 года. Трасса позволит сократить время в пути между Москвой и Казанью почти в два раза — до 6,5 часа.





Предполагается, что новая трасса войдет в транспортный коридор Европа — Западный Китай, который пройдет между Берлином и Пекином. Кроме автомобильных дорог, Европу и Китай по проекту свяжут также железнодорожные пути, по которым можно будет пересечь Россию за два с половиной дня.





Медведев летом 2019 года поручил Минфину, Минстрою и Минтрансу разработать позицию по реконструкции М7 «Волга». Министр экономического развития Максим Орешкин заявлял, что нужно работать сразу и над существующей трассой, и строить новую дорогу Москва — Казань. Эту точку зрения поддержал и вице-премьер Максим Акимов, курирующий транспортную сферу.