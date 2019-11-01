Трамп переехал из Нью-Йорка во Флориду из-за плохого отношения местных властей

Президент США Дональд Трамп рассказал, что поменял постоянное место жительства с Нью-Йорка на Палм-Бич в штате Флорида из-за плохого отношения местных властей. Он добавил, что ему тяжело далось это решение и что Нью-Йорк «всегда будет занимать особое место в его сердце».
«Я полюбил Белый дом и надеюсь, что проведу в нем еще пять лет и мы продолжим делать Америку великой, но постоянным местом жительства для меня и моей семьи станет Палм-Бич, Флорида», — написал Трамп в Twitter.
Президент США добавил, что ценит Нью-Йорк и его жителей, «но несмотря на то что платит он миллионы долларов местных, городских налогов, а также налогов штата каждый год, к нему очень плохо относятся политические лидеры города и штата». «Мало с кем обращались хуже», — заявил Дональд Трамп.
«Мне очень трудно далось это решение, но так будет лучше для всех. Как президент я всегда буду рядом, чтобы помочь Нью-Йорку и великим людям Нью-Йорка. Он всегда будет занимать особое место в моем сердце!» — написал Трамп.
На сообщение о переезде президента отреагировал губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо: «Скатертью дорога. Дональд Трамп все равно не платил здесь налоги. Он весь твой, Флорида».
The New York Times 31 октября сообщила о смене постоянного места жительства Трампа, ссылаясь на документы. Ранее в качестве официального места проживания президента США был указан 58-этажный небоскреб «Башня Трампа» на Манхэттене.