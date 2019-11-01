Трамп переехал из Нью-Йорка во Флориду из-за плохого отношения местных властей

Президент США Дональд Трамп рассказал, что поменял постоянное место жительства с Нью-Йорка на Палм-Бич в штате Флорида из-за плохого отношения местных властей. Он добавил, что ему тяжело далось это решение и что Нью-Йорк «всегда будет занимать особое место в его сердце».





«Я полюбил Белый дом и надеюсь, что проведу в нем еще пять лет и мы продолжим делать Америку великой, но постоянным местом жительства для меня и моей семьи станет Палм-Бич, Флорида», — написал Трамп в Twitter.





Президент США добавил, что ценит Нью-Йорк и его жителей, «но несмотря на то что платит он миллионы долларов местных, городских налогов, а также налогов штата каждый год, к нему очень плохо относятся политические лидеры города и штата». «Мало с кем обращались хуже», — заявил Дональд Трамп.