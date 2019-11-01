Володин примет участие в Парламентской ассамблее ОДКБ

Спикер Госдумы Вячеслав Володин посетит с рабочим визитом Армению, где примет участие в работе Парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). На полях мероприятия председатель российского парламента также проведет ряд двусторонних встреч.





Встреча Совета ПА ОДКБ пройдет в Ереване. С предложением провести форум в столице Армении ранее выступил сам Володин. «Было бы правильно расширять географию наших мероприятий, организуя их поочередно у государств — членов ОДКБ, развивая практику выездного формата», — сказал в мае спикер Госдумы.





Предыдущее заседание Совета ПА ОДКБ прошло в Бишкеке 20 мая 2019 года. Парламентарии от стран — участниц ОДКБ обсудили ситуацию в ближайших регионах, а также меры по борьбе с возникающими в мире вызовами и угрозами коллективной безопасности. Кроме того, на встрече говорили о сближении законодательств государств — участников организации.





Организация Договора о коллективной безопасности — международный альянс шести государств (России, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана). ОДКБ занимается укреплением мира, международной и региональной безопасности и стабильности, защитой независимости, территориальной целостности и суверенитета государств-членов. Договор о коллективной безопасности действует с 1992 года.