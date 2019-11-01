СМИ: Один из убийц экс-мэра Киселевска был спасателем

Одним из участников нападения на бывшего мэра Киселевска 59-летнего Сергея Лаврентьева, убитого на приусадебном участке своего загородного дома в Кузбассе, был Марат Гарипов. Он и погиб в перестрелке с экс-градоначальником. По предварительной информации, киллеров было не меньше трех.





«Минимум три человека было нападавших. Один из них убит на месте происшествия, его личность установлена — это Марат Гарипов», — сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.





По данным «Тайга.инфо», погибший был начальником Беловской спасательной группы ГКУ КО «Агентство по защите населения и территории Кемеровской области», которое подчиняется областному департаменту по ЧС.





Кроме того, Гарипов был мастером спорта по вольной борьбе. В 2015 году он выступал на чемпионате мира среди ветеранов в Греции, заняв пятое место среди участников в возрастной категории от 41 до 45 лет.





Издание также сообщает, что к дому экс-мэра Киселевска Гарипов приехал в камуфляжном костюме, на голове у него был чулок с прорезями для глаз. С собой на место преступления спортсмен взял бинокль, рацию, газовый баллончик и устройство для отпугивания собак.





Инцидент случился вечером 31 октября. Жена Лаврентьева рассказала, что заметила силуэты двух людей на участке их дома. После этого бывший городской глава вышел во двор с охотничьим ружьем, и женщина услышала несколько выстрелов. Позднее на участке были обнаружила тела Лаврентьева и одного из нападавших с огнестрельными ранениями.





В СКР заявили, что следствие отрабатывает все возможные версии случившегося, в их числе — попытка совершения разбойного нападения. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ «Убийство, совершенное группой лиц». Правоохранители устанавливают личности остальных нападавших.





Сергей Лаврентьев был мэром Киселевска более 15 лет. В конце 2018 года градоначальник ушел в отставку по собственному желанию, несмотря на свое переизбрание до 2023 года.





Киселевск — моногород на юге Кузбасса, в котором проживают около 95 тысяч человек. В основном местные жители занятые на многочисленных угольных предприятиях, являющихся градообразующими.