CNN: США намерены закрыть въезд для граждан некоторых стран

Администрация президента США Дональда Трампа может расширить список стран, из которых запрещен въезд в Соединенные Штаты, сообщает CNN со ссылкой на высокопоставленного чиновника. В Белом доме полагают, что введение новых запретов необходимо для национальной безопасности. На рассмотрении меньше пяти государств, поделился собеседник телеканала, не уточнив, какие именно.





Цель нового запрета — «заставить эти государства вести себя правильно, опираясь на рычаг «доступа в США», заявил чиновник. В частности, Вашингтон хочет ограничить страны, которые не желают делиться с ним электронной документацией и информацией.





Точный список стран, которые могут подвергнуться запрету, пока не обнародован. Собеседник издания уточнил, что въезд вряд ли будут закрывать для всех граждан таких государств: в закон будут включены дополнительные критерии, определяющие, можно ли конкретному лицу посетить США.





Инициатива может расширить список стран, въезд из которых в США ограничен. Сейчас это Иран, Сирия, Ливия, Йемен, Сомали, Венесуэла и Северная Корея. Принятый в 2017 году законопроект подвергся критике в американском обществе, поскольку первоначально, до включения Венесуэлы и КНДР, был направлен исключительно на страны с мусульманским населением.





Также в августе 2019 года власти США опубликовали постановление, позволяющее отказывать в выдаче виз и разрешений на проживание любым лицам, которые могут стать «бременем для общества». Эта инициатива также вызвала бурную критику в обществе. После публикации коалиция из 13 американских штатов подала в суд иск к администрации Дональда Трампа.