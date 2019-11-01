Минкультуры хочет создать стоп-листы кинокомпаний, выпустивших провальные фильмы

Министр культуры Владимир Мединский заявил, что кинокомпании, фильмы которых не имели коммерческого успеха в прокате, будут занесены в стоп-листы. У предприятий из такого черного списка будут «невысокие шансы на дальнейшую господдержку», сказал он. Глава департамента кинематографии министерства Ольга Любимова также сообщила о подготовке ведомством предложений для изменений системы распределения средств на поддержку кинопроектов.





Гендиректор Мосфильма режиссер Карен Шахназаров в беседе с Daily Storm отказался комментировать объявленную Мединским инициативу о создании стоп-листов. Однако Шахназаров согласился с мнением, что провал фильма в прокате не всегда означает, что этот кинопроект низкого качества.





«Важно не только сделать хорошее кино, но и приложить все усилия для его продажи. Те кинокомпании, которые отличаются плохими показателями по продажам, будут иметь невысокие шансы на дальнейшую господдержку. Будут стоп-листы», — заявил Владимир Мединский «Ведомостям». Он подчеркнул, что задача любого фильма, на который выделили средства из госбюджета, — дойти до зрителя «через кинотеатры, через телеэкраны или в интернете».





Ольга Любимова не уточнила, какие конкретно изменения ведомство предложит правительству: «Потребуется внесение изменений в несколько законодательных актов. Рассчитываем, что питчинги (презентации кинопроектов) в 2020 году пройдут уже по новым правилам».





Издание напомнило, что ежегодно на производство фильмов государство выделяет пять-семь миллиардов рублей. Эти деньги Минкультуры и Фонд кино распределяют между компаниями — ведомство выдает средства на создание авторского и дебютного кино, а фонд поддерживает рассчитанные на массовую аудиторию фильмы. При этом министерство культуры выдает средства на безвозвратной основе, а часть средств Фонда кино можно получить только на условиях 100%-ной возвратности.





Основатель и совладелец кинокомпании СТВ Сергей Сельянов, оценивая идею Мединского, отметил, что некоторые фильмы не имеют коммерческого успеха сразу, но в дальнейшем хорошо продаются. В пример он привел «Бегущий по лезвию» и «День сурка».