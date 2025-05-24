«Краснодар» впервые в истории стал чемпионом России по футболу

Краснодарцы выиграли свой первый трофей, заняв первое место по итогам сезона 2024/25 в Российской премьер-лиге (РПЛ). Они у себя дома обыграли московское «Динамо» со счетом 3 : 0. Черно-зеленые набрали 67 очков в чемпионате.





Голы забили Джон Кордоба (46-я минута), Никита Кривцов (81-я) и Эдуард Сперцян (90-я + 10 — с пенальти).





Владелец «Краснодара» Сергей Галицкий также прокомментировал первое в истории чемпионство команды.





«Снимать нужно не меня, слишком много внимания. Это все команда, это их заслуга», — цитирует слова Галицкого «Спорт Экспресс».





В 2024-м «Краснодар» занял второе место, обыграв «Динамо» 1 : 0 и лишив команду Марцела Лички чемпионства. Тогда титул ушел в Санкт-Петербург.





«Зенит» в свою очередь обыграл «Ахмат со счетом 3 : 0, но этого не хватило, чтобы стать чемпионом. Команда Сергея Семака лишь на одно очко отстала от «Краснодара».





До этого клуб из Петербурга был победителем первенства шесть лет подряд.