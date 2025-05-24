На реке Амур столкнулись два маломерных судна, погибли два человека

Два человека погибли в результате столкновения лодки и катера на реке Амур в Хабаровском крае. Об этом сообщили в пресс-службе Дальневосточной транспортной прокуратуры.





Там уточнили, что столкнулись два маломерных судна: «Амур-М» и «Барракуда-55». Отмечается, что инцидент произошел на реке Амур, неподалеку от села Ачан Амурского района.





Чрезвычайное происшествие взяла на контроль Комсомольская-на-Амуре транспортная прокуратура. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц».





17 мая парусное судно ВМС Мексики столкнулось с Бруклинским мостом в Нью-Йорке, в результате чего погибли два человека. По меньшей мере 19 человек пострадали. Всего на борту было 277 пассажиров.