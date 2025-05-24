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Под Оренбургом столкнулись грузовик и легковой автомобиль, погибли трое мужчин
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Также два человека пострадали, их госпитализировали undefined
Новости

Под Оренбургом столкнулись грузовик и легковой автомобиль, погибли трое мужчин

Также два человека пострадали, их госпитализировали

В Оренбургской области произошло столкновение грузового и легкового автомобилей, три человека погибли. Об этом сообщило Главное управлении МЧС России по региону.


ДТП произошло ночью на 182-м километре трассы А-300 Самара — Большая Черниговка — граница с Республикой Казахстан. В ведомстве уточнили, что «водитель легкового автомобиля допустил наезд на стоящий на обочине грузовик».


В аварии погибли трое мужчин, которые находились в легковом автомобиле. Кроме того, получили ранения два пассажира легковушки, их госпитализировали.


Вечером 23 мая на трассе М-12 между Ногинском и Электросталью микроавтобус столкнулся с двумя легковыми автомобилями. После удара автобус перевернулся. Погибли ребенок и женщина. Более 10 человек пострадали. 

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#дтп #оренбургская область #жертвы
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