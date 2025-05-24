Под Оренбургом столкнулись грузовик и легковой автомобиль, погибли трое мужчин

В Оренбургской области произошло столкновение грузового и легкового автомобилей, три человека погибли. Об этом сообщило Главное управлении МЧС России по региону.





ДТП произошло ночью на 182-м километре трассы А-300 Самара — Большая Черниговка — граница с Республикой Казахстан. В ведомстве уточнили, что «водитель легкового автомобиля допустил наезд на стоящий на обочине грузовик».





В аварии погибли трое мужчин, которые находились в легковом автомобиле. Кроме того, получили ранения два пассажира легковушки, их госпитализировали.





Вечером 23 мая на трассе М-12 между Ногинском и Электросталью микроавтобус столкнулся с двумя легковыми автомобилями. После удара автобус перевернулся. Погибли ребенок и женщина. Более 10 человек пострадали.