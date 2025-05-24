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На Украине заочно на восемь лет осудили главу Дагестана Меликова за помощь участникам СВО
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В СБУ отметили, что он оказывает Российской армии всестороннюю поддержку undefined
Новости

На Украине заочно на восемь лет осудили главу Дагестана Меликова за помощь участникам СВО

В СБУ отметили, что он оказывает Российской армии всестороннюю поддержку

Суд на Украине заочно приговорил главу Республики Дагестан Сергея Меликова к восьми годам лишения свободы за помощь участникам специальной военной операции. Об этом сообщило управление Службы безопасности Украины (СБУ) в Черновицкой области. 


В заявлении говорится, что районный суд города Черновцы признал политика виновным «в финансировании действий, совершенных в целях изменения украинских границ».


Как отметили в СБУ, глава Дагестана оказывает Вооруженным силам РФ всестороннюю поддержку и призывает сограждан делать то же самое.


23 марта пресс-служба Меликова сообщала, что за последние три года Дагестан направил более 25 тысяч тонн гуманитарной помощи участникам СВО. 

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