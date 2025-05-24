Суд на Украине заочно приговорил главу Республики Дагестан Сергея Меликова к восьми годам лишения свободы за помощь участникам специальной военной операции. Об этом сообщило управление Службы безопасности Украины (СБУ) в Черновицкой области.





В заявлении говорится, что районный суд города Черновцы признал политика виновным «в финансировании действий, совершенных в целях изменения украинских границ».





Как отметили в СБУ, глава Дагестана оказывает Вооруженным силам РФ всестороннюю поддержку и призывает сограждан делать то же самое.





23 марта пресс-служба Меликова сообщала, что за последние три года Дагестан направил более 25 тысяч тонн гуманитарной помощи участникам СВО.