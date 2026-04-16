Кузнецова считает, что нападения на школы можно предотвратить с помощью профилактики и работы с детьми

Заместитель председателя Госдумы, глава комиссии генсовета «Единой России» по защите материнства и детства Анна Кузнецова ответила на вопрос Daily Storm о том, почему в стране сохраняется проблема нападений в школах. Она подчеркнула важность профилактики и укрепления воспитания для детей. В ближайшее время будет запущена инициатива для решения этих задач, отметила парламентарий.





«Профилактика сегодня — вокруг ребенка. У нас создано очень много разных организаций: «Движение первых», «Юнармия». И сегодня поставлены задачи по укреплению воспитательных компонентов в образовательной организации. Хочется, чтобы все это действовало согласованно и точно. Такую инициативу мы разработали и в ближайшее время предложим к рассмотрению», — сказала Кузнецова.





Ранее 16 апреля зампред Госдумы выступила на пресс-конференции, посвященной подведению итогов всероссийской инициативы «Горячее сердце», которая награждает детей и молодых людей до 23 лет за спасение, помощь людям и активную гражданскую позицию. Кузнецова призвала принять в стране закон о патриотическом воспитании.





По ее словам, депутаты уже разработали законодательную инициативу о закреплении понятий «патриотические товары» или «товары патриотической направленности», предполагающую в том числе разработку соответствующего ГОСТа.





«Все, что окружает нашего ребенка, его воспитывает. Понимаем, что эта культура героизма, которая так характерна и так близка, и так понятна для нашего народа, для каждого из наших поколений, должна быть вокруг. Это делает нас сильнее, это укрепляет нас и становится фундаментом будущих побед», — уверена парламентарий.