Шойгу предупредил Финляндию и Прибалтику о праве России на самооборону из-за ударов дронов ВСУ

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу заявил, что в последнее время участились случаи, когда украинские беспилотники наносят удары по России через территорию Финляндии и стран Прибалтики, сообщает ТАСС. По его словам, в результате страдают мирные люди и наносится ущерб гражданской инфраструктуре.





Шойгу отметил, что это может происходить по двум причинам: либо западные системы ПВО неэффективны, либо указанные государства сознательно предоставляют свое воздушное пространство для атак. В последнем случае, подчеркнул он, вступает в силу 51 статья Устава ООН, которая дает России право на самооборону.





Ранее МИД России направил странам Балтии «специальное предупреждение» о недопустимости использования их неба для украинских дронов. По словам официального представителя ведомства, предупреждение было «направлено и получено».





Эстония, Латвия и Литва в ответ заявили, что не давали Киеву разрешения на использование своего воздушного пространства, назвав обвинения безосновательными. При этом за последние недели страны Балтии несколько раз сообщали о залетевших в их небо беспилотниках, которые позже идентифицировали как украинские.