МВД раскрыло личность преступника, напавшего на полицейских в Оренбургской области

МВД опубликовало данные злоумышленника, который устроил стрельбу по полицейским в поселке Аккермановка Оренбургской области. Им оказался 52-летний Сергей Басалаев, находившийся в федеральном розыске.





По данным правоохранителей, он передвигается на грузовом автомобиле и, предположительно, вооружен автоматическим оружием.





Сегодня сотрудники отдела полиции № 3 МУ МВД России «Орское» прибыли в поселок для задержания преступника. Как только полицейские приблизились, мужчина открыл огонь, после чего скрылся.





Один из сотрудников скончался на месте. Еще трое ранены, им помогают врачи. По данным журналистов, пострадавшие находятся в стабильно тяжелом состоянии.