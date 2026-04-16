Студенты московского колледжа дебютировали на Международной неделе моды в Китае с коллекцией «Морская симфония»

Студенты московского технологического колледжа № 21 впервые выступили на Международной неделе моды China Fashion Week, которая прошла в китайском городе Санья с 3 по 6 апреля. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.





Коллекция «Морская симфония» создавалась два месяца под руководством российского дизайнера, основателя бренда Farrdi Фарруха Болтабаева. В нее вошли 13 образов, объединивших традиционные русские мотивы с актуальными мировыми трендами. Студенты работали над вечерними платьями, сарафанами, пиджаками, рубашками, брюками и футболками с нестандартным кроем. Вдохновением послужили народные орнаменты, элементы исторического костюма и морская стихия — отсюда название коллекции.





Директор колледжа Герман Гаврилов отметил, что для студентов это был не просто учебный проект, а полноценная работа в индустрии: от идеи и эскизов до кроя, пошива и выхода на подиум. По его словам, более 70% образовательного процесса в колледже составляет практика, что позволяет студентам формировать портфолио и профессиональные связи еще до выпуска.





Студентка 4 курса Елена Дружинина рассказала, что команда объединилась на всех этапах создания коллекции — от макетов до готовых изделий. Ее однокурсник Родион Прохоров добавил, что участие в показе на одной площадке с дизайнерами из разных стран дало мощный стимул для дальнейшего развития.