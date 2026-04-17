В Оренбургской области нашли машину напавшего на полицейских, он до сих пор в бегах

Найден автомобиль мужчины, стрелявшего в полицейских в Оренбургской области. Машину обнаружили в районе поселка Белошапка — это примерно в 9 км от Аккермановки, где произошло нападение.





Местные власти призвали жителей ограничить посещение Губерли, Белошапки, Хабарного, Старой Губерли. Подозреваемый может быть вооружен автоматическим огнестрельным оружием. Нельзя пытаться самостоятельно задержать нападавшего.





Ранее МВД раскрыло личность преступника, напавшего на полицейских Им оказался 52-летний Сергей Басалаев, находящийся в федеральном розыске.





Состояние двух раненых полицейских улучшилось, третьего перевезли в областной центр, сообщил губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев. Врачи оценивают состояние одного из троих пострадавших правоохранителей как стабильно тяжелое, двоих — средней степени тяжести, уточнили в Минздраве региона.





Ранее сообщалось, что погибшему полицейскому в день трагедии исполнилось 28 лет. У него остался маленький ребенок.